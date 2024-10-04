Сабо не вірить у перспективи Динамо у Лізі Європи

Сабо пояснив, чому Динамо програє матчі Ліги Європи
Київське "Динамо" не зуміло забити жодного гола у двох матчах Ліги Європи. Колишній головний тренер збірної України Йожеф Сабо розкритикував дії підопічних Олександра Шовковського у поєдинку із "Гоффенгаймом".
Сабо назвав причину невдач "Динамо" у єврокубкових турнірах, повідомляє YouTube-канал "Футбол TIME".
У двох турах Ліги Європи "Динамо" двічі програло та не забило жодного гола. Спочатку команда Олександра Шовковського поступилася римському "Лаціо" (0:3), потім зазнала фіаско у грі з німецьким "Гоффенгаймом" (0:2).
Сабо виніс вердикт грі "Динамо"
Екснаставник збірної України Йожеф Сабо не очікував, що київська команда зуміє набрати очки у матчі з "Гоффенгаймом". На думку фахівця, футбол "Динамо" не витримує перевірки у поєдинках із суперниками із сильних європейських чемпіонатів.
Сабо не розуміє, на що Шовковський розраховує, якщо його півзахисники та форварди не забивають голів. Тренер пояснив, що майже будь-який суперник із Європи значно перевершує "Динамо" з гри та фізичної готовності, а отже розраховувати на хорошу гру української команди не доводиться.
Свій наступний поєдинок у Лізі Європи "Динамо" проведе проти італійської "Роми" на виїзді 24 жовтня.
Нагадаємо, колишній головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич не вірить у перспективи команди у чемпіонаті України.
А екснаставник "Дніпра-1" Юрій Максимов пояснив, чим загрожує невдала гра українських команд у єврокубках.
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