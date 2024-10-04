Сабо не верит в перспективы Динамо в Лиге Европы

Тренер Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" не сумело забить ни одного гола в двух матчах Лиги Европы. Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо раскритиковал действия подопечных Александра Шовковского в поединке с "Хоффенхаймом".

Сабо назвал причину неудач "Динамо" в еврокубковых турнирах, сообщает YouTube-канал "Футбол TIME".

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В двух турах Лиги Европы "Динамо" дважды проиграло и не забило ни одного гола. Сначала команда Александра Шовковского уступила римскому "Лацио" (0:3), затем потерпела фиаско в игре с немецким "Хоффенхаймом" (0:2).

Владимир Бражко во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Сабо вынес вердикт игре "Динамо"

Экс-наставник сборной Украины Йожеф Сабо не ожидал, что киевская команда сумеет набрать очки в матче с "Хоффенхаймом". По мнению специалиста, футбол "Динамо" не выдерживает проверки в поединках с соперниками из сильных европейских чемпионатов.

Сабо не понимает, на что Шовковский рассчитывает, если его полузащитники и форварды не забивают голы. Тренер объяснил, что почти любой соперник из Европы значительно превосходит "Динамо" по игре и физической готовности, а значит рассчитывать на хорошую игру украинской команды не приходится.

Свой следующий поединок в Лиге Европы "Динамо" проведет против итальянской "Ромы" на выезде 24 октября.

Напомним, бывший главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич не верит в перспективы команды в чемпионате Украины.

А экс-наставник "Днепра-1" Юрий Максимов объяснил, чем чревата неудачная игра украинских команд в еврокубках.