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Експерт шокував реальною вартістю Судакова

5 жовтня 2024 13:00
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Вартість Георгія Судакова завищена в кілька разів - Кополовець
Георгій Судаков. Фото: instagram.com/sudakov_11/
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Донецький "Шахтар" зараз хоче продати півзахисника Георгія Судакова, який є їхнім головним активом, за прикладом Михайла Мудрика. У ЗМІ фігурують суми 60-70 млн євро.

За словами колишнього футболіста Михайла Кополовця в інтерв'ю "Спорт-Експрес Україна", Судаков коштує набагато менше.

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Кополовець упевнений, що вартість Судакова дуже завищена, оскільки виступи в УПЛ не можуть бути показником для формування ціни, а в єврокубках та на Євро-2024 був провал.

Георгій Судаков
Георгій Судаков проти "Аталанти" у Лізі чемпіонів. Фото: instagram.com/sudakov_11/

За словами Кополовця, реальна вартість Судакова становить 15-20 млн євро.

"За 50 мільйонів є купа класних футболістів, які вже грають у Європі. Судаков хороший футболіст, але щоб коштувати 50 млн, він має показувати свій рівень за збірну та в єврокубках, а результати там не найкращі.

Згадайте продаж Мудрика. Михайло показав свій рівень проти "Аякса" та у Лізі чемпіонів. Саме на це "Челсі" і клюнув!", — сказав Кополовець.

Судаков цього сезону провів дев'ять матчів, де забив три голи і зробив один помічник. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 35 млн євро.

У поточному сезоні "Шахтар" набрав одне очок у двох турах Ліги чемпіонів, а в УПЛ команда відстає на шість очок від "Динамо" та "Олександрії".

Нагадаємо, Судаков невдовзі може перейти до французького топового клубу.

Ексгравець збірної України не вірить у те, що "Шахтар" та "Динамо" вийдуть у плей-офф єврокубків.

футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Георгій Судаков Михайло Кополовець

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