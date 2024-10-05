Забарный провел сильный матч против "Лестера", но "Борнмут" проиграл

Илья Забарный в матче за "Борнмут". Фото: instagram.com/illiazabarnyi/

В Английской премьер-лиге прошли матчи седьмого тура. "Лестер" в этой игре принимал "Борнмут".

У "вишен" с первых минут матча вышел на поле украинский центральный защитник Илья Забарный, сообщил портал Новини.LIVE.

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Хозяева матча открыли счет на 16-й минуте и затем перешли в защиту.

"Борнмут" много атаковал и бил по воротам, но забить они не смогли.

Забарный снова провел на поле весь матч. Украинец трижды вынес и дважды перехватил мяч, отдал 93% точных передач и попал в штангу.

Авторитетный статистический портал WhoScored оценил игру Забарного на 6,8 балла — это третья оценка в команде.

"Лестер" — "Борнмут" — 1:0

Гол: Буонанотте, 16

"Лестер": Германсен — Джастин, Фас, Околи, Кристиансен — Скипп, Ндиди — Буонанотте (Декордова-Рид, 82), Аю (Сумаре, 88), Мавидиди (Фатаву, 82) — Варди (Эдуар, 74)

"Борнмут": Аррисабалага — Смит (Скотт, 63), Забарный, Сенеси, Керкез (Синистерра, 63) — Кук, Кристи (Унал, 74) — Семеньо, Таверньер, Клюйверт (Уаттара, 46) — Барбоза (Брукс, 8

Предупреждения: Аю, Ндиди, Джастин, Сумаре — Сенеси

Напомним, ранее стало известно, когда восстановится лидер сборной Украины Александр Зинченко.

Также ранее появились проблемы у форварда сборной Романа Яремчука.