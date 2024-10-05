Травмированный Зинченко может вернуться после паузы на матчи сборных

Артета рассказал, когда Зинченко восстановится после травмы
В октябрьских матчах сборной Украины в Лиге Наций команде Сергея Реброва не поможет травмированный Александр Зинченко. При этом в "Арсенале" ждут на возвращение футболиста.
О сроках возвращения украинца сообщил главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета, слова которого привел сайт клуба.
Когда вернется Зинченко
Артета рассказал, что Зинченко, вероятно, вернется после паузы на международные матчи сборных, если процесс восстановления продолжится так же успешно. На текущий момент у Александра хороший прогресс.
Также Артера рассказал о травмированном Мартине Эдегоре. Тренер отметил, что у него более сложная ситуация, но он сейчас упорно работает и чувствует себя хорошо, но точные сроки его возвращения назвать очень сложно.
В текущем сезоне Зинченко в двух матчах результативными действиями не отличался. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 35 млн евро.
Напомним, в сборной Украины травмированного Виктора Цыганкова заменит Андрей Ярмоленко.
Также за сборную Украины в Лиге Наций не сыграет травмированный Виталий Миколенко.
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