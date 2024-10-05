Травмированный Зинченко может вернуться после паузы на матчи сборных

Александр Зинченко. Фото: instagram.com/zinchenko/

В октябрьских матчах сборной Украины в Лиге Наций команде Сергея Реброва не поможет травмированный Александр Зинченко. При этом в "Арсенале" ждут на возвращение футболиста.

О сроках возвращения украинца сообщил главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета, слова которого привел сайт клуба.

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Когда вернется Зинченко

Артета рассказал, что Зинченко, вероятно, вернется после паузы на международные матчи сборных, если процесс восстановления продолжится так же успешно. На текущий момент у Александра хороший прогресс.

Александр Зинченко в матче АПЛ. Фото: instagram.com/zinchenko/

Также Артера рассказал о травмированном Мартине Эдегоре. Тренер отметил, что у него более сложная ситуация, но он сейчас упорно работает и чувствует себя хорошо, но точные сроки его возвращения назвать очень сложно.

В текущем сезоне Зинченко в двух матчах результативными действиями не отличался. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оценивает игрока в 35 млн евро.

Напомним, в сборной Украины травмированного Виктора Цыганкова заменит Андрей Ярмоленко.

Также за сборную Украины в Лиге Наций не сыграет травмированный Виталий Миколенко.