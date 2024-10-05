Травмований Зінченко може повернутися після паузи на матчі збірних

Олександр Зінченко. Фото: instagram.com/zinchenko/

У жовтневих матчах збірної України в Лізі Націй команді Сергія Реброва не допоможе травмований Олександр Зінченко. При цьому в "Арсеналі" чекають повернення футболіста.

Про терміни повернення українця повідомив головний тренер лондонського "Арсеналу" Мікель Артета, слова якого навів сайт клубу.

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Коли повернеться Зінченко

Артета розповів, що Зінченко, ймовірно, повернеться після паузи на міжнародні матчі збірних, якщо процес відновлення продовжиться так само успішно. На цей момент у Олександра гарний прогрес.

Олександр Зінченко у матчі АПЛ. Фото: instagram.com/zinchenko/

Також Артера розповів про травмованого Мартіна Едегора. Тренер зазначив, що у нього складніша ситуація, але він зараз уперто працює і почувається добре, але точні терміни його повернення назвати дуже складно.

У поточному сезоні Зінченко у двох матчах результативними діями не відзначався. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 35 млн євро.

Нагадаємо, у збірній України травмованого Віктора Циганкова замінить Андрій Ярмоленко.

Також за збірну України у Лізі Націй не зіграє травмований Віталій Миколенко.