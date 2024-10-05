Травмований Зінченко може повернутися після паузи на матчі збірних

Артета розповів, коли Зінченко відновиться після травми
У жовтневих матчах збірної України в Лізі Націй команді Сергія Реброва не допоможе травмований Олександр Зінченко. При цьому в "Арсеналі" чекають повернення футболіста.
Про терміни повернення українця повідомив головний тренер лондонського "Арсеналу" Мікель Артета, слова якого навів сайт клубу.
Коли повернеться Зінченко
Артета розповів, що Зінченко, ймовірно, повернеться після паузи на міжнародні матчі збірних, якщо процес відновлення продовжиться так само успішно. На цей момент у Олександра гарний прогрес.
Також Артера розповів про травмованого Мартіна Едегора. Тренер зазначив, що у нього складніша ситуація, але він зараз уперто працює і почувається добре, але точні терміни його повернення назвати дуже складно.
У поточному сезоні Зінченко у двох матчах результативними діями не відзначався. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця у 35 млн євро.
Нагадаємо, у збірній України травмованого Віктора Циганкова замінить Андрій Ярмоленко.
Також за збірну України у Лізі Націй не зіграє травмований Віталій Миколенко.
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