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Миколенко отримав нову травму та не зіграє за збірну України

4 жовтня 2024 13:13
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Миколенко поповнив список травмованих гравців збірної України
Віталій Миколенко на тренуванні. Фото: Reuters/Molly Darlington
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Захисник англійського "Евертона" та збірної України Віталій Миколенко отримав нову травму. Він не допоможе національній команді у найближчих матчах Ліги Націй.

Про характер травми Миколенко повідомив YouTube-канал "ТаТоТаке".

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Український футболіст Віталій Миколенко травмував литковий м'яз. Термін відновлення такого пошкодження становить у середньому від двох до трьох тижнів. "Евертон", за який виступає футболіст, поки що не підтвердив цю інформацію.

Віталій Миколенко
Віталій Миколенко у матчі проти "Крістал Пелас". Фото: Reuters/Craig Brough

Складний сезон для Миколенка

Із середини весни 2024 року захисника збірної України непокоять різні травми. Через них 25-річний футболіст зіграв лише трохи більше ніж 50 хвилин на літньому чемпіонаті Європи з футболу.

Миколенко непогано розпочав новий сезон, але поступово травми вибили його зі складу "Евертону". За найсприятливішого прогнозу Віталій повернеться на поле наприкінці жовтня.

Нагадаємо, у середині тижня отримав травму ще колишній партнер Віталія Миколенка з київського "Динамо". Віктор Циганков знову потрапив до лазарету "Жирони".

Невдовзі після цього стало відомо про те, що Віталій Буяльський, Андрій Ярмоленко та Тарас Степаненко також можуть не зіграти за збірну України через травми.

спорт футбол Збірна України з футболу Евертон Віталій Миколенко

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