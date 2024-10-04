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Миколенко получил новую травму и не сыграет за сборную Украины

4 октября 2024 13:13
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Миколенко пополнил список травмированных игроков сборной Украины
Виталий Миколенко на тренировке. Фото: Reuters/Molly Darlington
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Защитник английского "Эвертона" и сборной Украины Виталий Миколенко получил новую травму. Он не поможет национальной команде в ближайших матчах Лиги Наций. 

О характере травмы Миколенко сообщил YouTube-канал "ТаТоТаке". 

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Украинский футболист Виталий Миколенко травмировал икроножную мышцу. Срок восстановления от такого повреждения составляет в среднем от двух до трех недель. "Эвертон", за который выступает футболист, пока не подтвердил эту информацию. 

Виталий Миколенко
Виталий Миколенко в матче против "Кристал Пэлас". Фото: Reuters/Craig Brough

Сложный сезон для Миколенко 

В середины весны 2024 года защитника сборной Украины беспокоят разные травмы. Из-за них 25-летний футболист сыграл всего чуть больше 50 минут на летнем чемпионате Европы по футболу. 

Миколенко неплохо начал новый сезон, но постепенно травмы выбили его из состава "Эвертона". При самом благоприятном прогнозе Виталий вернется на поле в конце октября. 

Напомним, в середине недели получил травму еще бывший партнер Виталия Миколенко по киевскому "Динамо". Виктор Цыганков снова попал в лазарет "Жироны". 

Вскоре после этого стало известно о том, что Виталий Буяльский, Андрей Ярмоленко и Тарас Степаненко тоже могут не сыграть за сборную Украины из-за травм. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Эвертон Виталий Миколенко

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