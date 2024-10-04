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Циганков пропустить п'ять тижнів — Ярмоленко його замінить у збірній України

4 жовтня 2024 21:01
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Циганков повернеться на поле за п'ять тижнів, Ярмоленко його замінить у збірній
Віктор Циганков відповідає на запитання журналістів. Фото: скриншот YouTube
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Півзахисник збірної України Віктор Циганков не зможе виходити на поле понад місяць. Травма гравця виявилася серйозною.

Циганков не зіграє за національну команду у найближчих матчах Ліги Націй, повідомляє УАФ.

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Напередодні жовтневих матчів Ліги Націй із командами Грузії та Чехії тренерський штаб збірної України втратив через травми одразу кілька футболістів. Захисник Віталій Миколенко та хавбек Віктор Циганков не допоможуть "синьо-жовтим". Сергій Ребров уже викликав до команди інших футболістів.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко виходить на поле. Фото: пресслужба "Динамо"

Хто зіграє у збірній України

Захисник американського клубу "Остін" Олександр Сваток та хавбек "Динамо" Андрій Ярмоленко були включені до резервного списку збірної України. Однак через травми ряду футболістів тренерський штаб викликав їх до основної команди. Таким чином, капітан "синьо-жовтих" все ж таки отримає можливість вийти на поле.

Віктор Циганков зможе повернутися на поле за п'ять тижнів. Він пошкодив одразу декілька м'язів стегна у матчі Ліги чемпіонів за "Жирону". Футболіст попросив заміну ще у першому таймі. Він повернеться до гри не раніше листопада.

Головного тренера збірної України Сергія Реброва вже розкритикували за вибір футболістів у заявку команди на жовтневі матчі Ліги Націй.

Тим часом зірковий форвард "Ліверпуля" Мохаммед Салах обрав клуб, до якого безкоштовно перейде наступного літа.

А Джуд Беллінгем почав звинувачувати Кіліана Мбаппе у невдалих результатах мадридського "Реала" цього сезону.

футбол Збірна України з футболу Віктор Циганков Віталій Миколенко Андрій Ярмоленко Олександр Сваток

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