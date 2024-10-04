Цыганков вернется на поле через пять недель, Ярмоленко его заменит в сборной

Виктор Цыганков отвечает на вопросы журналистов. Фото: скриншот YouTube

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков не сможет выходить на поле больше месяца. Травма игрока оказалась серьезной.

Цыганков не сыграет за национальную команду в ближайших матчах Лиги Наций, сообщает УАФ.

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Накануне октябрьских матчей Лиги Наций с командами Грузии и Чехии тренерский штаб сборной Украины потерял из-за травм сразу несколько футболистов. Защитник Виталий Миколенко и хавбек Виктор Цыганков не помогут "сине-желтым". Сергей Ребров уже вызвал в команду других футболистов.

Андрей Ярмоленко выходит на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Кто сыграет в сборной Украины

Защитник американского клуба "Остин" Александр Сваток и хавбек "Динамо" Андрей Ярмоленко были включены в резервный список сборной Украины. Однако из-за травм ряда футболистов тренерский штаб вызвал их в основную команду. Таким образом, капитан "сине-желтых" все же получит возможность выйти на поле.

Виктор Цыганкова сможет вернуться на поле через пять недель. Он повредил сразу несколько мышц бедра в матче Лиги чемпионов за "Жирону". Футболист попросил замену еще в первом тайме. Он вернется в строй не раньше ноября.

Напомним, главного тренера сборной Украины Сергея Реброва уже раскритиковали за выбор футболистов в заявку команды на октябрьские матчи Лиги Наций.

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