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Степаненко досі не тренується у загальній групі збірної України

8 жовтня 2024 22:58
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Степаненко ризикує пропустити матч України з Грузією та Чехією у Лізі Націй
Тарас Степаненко. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Перед матчем проти Грузії у Лізі Націй збірна України досі не може розраховувати на всіх гравців, які прибули до тренувального табору. Ветеран команди Тарас Степаненко досі не відновився після травми.

Про це повідомила пресслужба Української асоціації футболу.

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Степаненко поки що не помічник збірної

Опорний півзахисник на останньому тренуванні працював індивідуально через травму коліна.

В УАФ уточнили, що у Степаненка пошкодження медіальної колатеральної зв'язки колінного суглоба.

Наразі невідомо, чи зможе Степаненко відновитися до 11 жовтня, коли Україна зіграє проти команди Грузії у Лізі Націй. Потім підопічні Сергія Реброва зіграють із Чехією – матч відбудеться 14 жовтня.

З грузинами Україна зіграє у польській Познані на ENEA Stadion, а чехів синьо-жовті приймуть у Вроцлаві на стадіоні "Тарчинська Арена Вроцлав".

Нагадаємо, раніше у мережі показали нову форму збірної України з футболу від Adidas.

Андрія Луніна раніше звинуватили у тому, що він відмовився не грати за збірну України за прикладом Кіліана Мбаппе.

УАФ футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Тарас Степаненко

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