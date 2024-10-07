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В мережі показали нову форму збірної України від відомого бренду

7 жовтня 2024 21:36
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Збірна України дебютує в новій формі Adidas у жовтневих матчах — фото
Гравці збірної України в старій формі. Фото: УАФ
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Збірна України з футболу у жовтні в Лізі Націй нарешті заграє з новим технічним спонсором. Раніше в цій ролі була іспанська компанія Joma.

Про нову форму збірної України в ефірі свого YouTube-канала розповів коментатор Віктор Вацко.

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З жовтня новим технічним спонсором збірної України стала німецька компанія Adidas, яка вже працювала з УАФ на Євро-2012 та на Євро-2016 і у відборі на ЧС-2014

За словами Вацка, УАФ представить нову форму 9-го жовтня. Перший матч відбудеться 11 жовтня проти Грузії, а 14-го з Чехією в Лізі Націй.

Наразі відомо, що контракт з Adidas розрахований на 6 років.

Форма має виглядати як стандартні у Adidas — жовтого кольору з тонкими синіми лініями.

Новая форма сборной Украины по футболу

У збірної України буде й своя ексклюзивна форма, яка з’явиться осінню 2025 року.

Джерело зазначило, що на новій формі в УЄФА заборонили карту України та гасло "Слава Україні".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Андрій Лунін та Андрій Ярмоленко не зіграють за збірну України в Лізі Націй.

Ярмоленко невдовзі може побити рекорд Андрія Шевченка в збірній України.

футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Adidas футбольна форма

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