Збірна України дебютує в новій формі Adidas у жовтневих матчах — фото

В мережі показали нову форму збірної України від відомого бренду
Збірна України з футболу у жовтні в Лізі Націй нарешті заграє з новим технічним спонсором. Раніше в цій ролі була іспанська компанія Joma.
Про нову форму збірної України в ефірі свого YouTube-канала розповів коментатор Віктор Вацко.
Нова форма збірної України
З жовтня новим технічним спонсором збірної України стала німецька компанія Adidas, яка вже працювала з УАФ на Євро-2012 та на Євро-2016 і у відборі на ЧС-2014
За словами Вацка, УАФ представить нову форму 9-го жовтня. Перший матч відбудеться 11 жовтня проти Грузії, а 14-го з Чехією в Лізі Націй.
Наразі відомо, що контракт з Adidas розрахований на 6 років.
Форма має виглядати як стандартні у Adidas — жовтого кольору з тонкими синіми лініями.
У збірної України буде й своя ексклюзивна форма, яка з’явиться осінню 2025 року.
Джерело зазначило, що на новій формі в УЄФА заборонили карту України та гасло "Слава Україні".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Андрій Лунін та Андрій Ярмоленко не зіграють за збірну України в Лізі Націй.
Ярмоленко невдовзі може побити рекорд Андрія Шевченка в збірній України.
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