Україна втратила Ярмоленка та Луніна перед матчами Ліги Націй

Андрій Ярмоленко. Фото: УАФ

Збірна України з футболу продовжує страждати від епідемії травм. Сергій Ребров не зможе розраховувати у матчах Ліги Націй проти Грузії та Чехії на Андрія Ярмоленка та Андрія Луніна.

Про це повідомила Українська асоціація футболу.

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За інформацією УАФ, Андрій Лунін, який 5 жовтня зіграв у чемпіонаті за "Реал" проти "Вільярреалу" (2:0), заразився вірусною інфекцією і тепер не зможе допомогти команді.

Також отримав пошкодження капітан команди Андрій Ярмоленко, якого раніше перевели із резервної заявки до основної замість травмованого Віктора Циганкова.

Замість Луніна Ребров викликав на матчі Ліги Націй Дмитра Різника, а замість Ярмоленка переведений із резервного списку Олександр Назаренко.

Зазначимо, що Назаренка з "Полісся" вперше запрошено до національної команди. Олександр раніше став сенсацією УПЛ, оскільки за вісім матчів у лізі забив сім голів та зробив чотири гольові передачі.

Нагадаємо, за збірну України через пошкодження також не зможуть зіграти Володимир Бражко, Олександр Піхальонок, Олександр Зінченко, Руслан Малиновський, Віталій Миколенко, Тарас Степаненко та Віктор Циганков.

Ребров викликав на матчі Ліги Націй дебютанта з "Олександрії".