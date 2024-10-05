Ребров викликав до збірної України абсолютного дебютанта команди

Сергій Ребров під час тренування. Фото: УАФ

Напередодні жовтневих матчів збірної України стало відомо про травми ще двох гравців національної команди. Головний тренер Сергій Ребров вже викликав у розташування "синьо-жовтих" інших футболістів.

У національній команді дебютує ще один півзахисник, повідомив журналіст Ігор Бурбас.

Читайте також:

Віктор Циганков та Віталій Миколенко не зіграють за збірну України у матчах Ліги Націй з командами Грузії та Чехії. Тарас Степаненко та Володимир Бражко приєдналися до списку втрат "синьо-жовтих". Степаненко забив коліна, на відновлення знадобиться близько 10 днів. Бражко має проблеми з пахвинною зоною.

Іван Калюжний після матчу. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya

Хто отримав виклик до збірної України

Шанс вперше у кар'єрі вийти на поле у складі національної команди отримав універсальний футболіст "Олександрії" Іван Калюжний. До цього 26-річний хавбек не викликався на збори "синьо-жовтих".

Контракт футболіста з одним із лідерів чемпіонату України закінчується влітку 2025 року. У послугах Калюжного зацікавлені львівські "Карпати", проте "Олександрія" хоче зберегти гравця. Агентами Івана Калюжного є Роман Зозуля та Євген Коноплянка.

Нагадаємо, у світі футболу готується гучний трансфер. Мохаммед Салах перейде з англійського "Ліверпуля" до французького "ПСЖ".

А один із найвідоміших спортсменів світу Міхаель Шумахер з'явився на публічному заході, після чого друг автогонщика розповів про стан здоров'я німця.