Ребров викликав до збірної України абсолютного дебютанта команди

Ребров викликав до збірної України дебютанта замість зірки команди
Напередодні жовтневих матчів збірної України стало відомо про травми ще двох гравців національної команди. Головний тренер Сергій Ребров вже викликав у розташування "синьо-жовтих" інших футболістів.
У національній команді дебютує ще один півзахисник, повідомив журналіст Ігор Бурбас.
Віктор Циганков та Віталій Миколенко не зіграють за збірну України у матчах Ліги Націй з командами Грузії та Чехії. Тарас Степаненко та Володимир Бражко приєдналися до списку втрат "синьо-жовтих". Степаненко забив коліна, на відновлення знадобиться близько 10 днів. Бражко має проблеми з пахвинною зоною.
Хто отримав виклик до збірної України
Шанс вперше у кар'єрі вийти на поле у складі національної команди отримав універсальний футболіст "Олександрії" Іван Калюжний. До цього 26-річний хавбек не викликався на збори "синьо-жовтих".
Контракт футболіста з одним із лідерів чемпіонату України закінчується влітку 2025 року. У послугах Калюжного зацікавлені львівські "Карпати", проте "Олександрія" хоче зберегти гравця. Агентами Івана Калюжного є Роман Зозуля та Євген Коноплянка.
Нагадаємо, у світі футболу готується гучний трансфер. Мохаммед Салах перейде з англійського "Ліверпуля" до французького "ПСЖ".
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