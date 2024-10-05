Ребров вызвал в сборную Украины абсолютного дебютанта команды

Сергей Ребров во время тренировки. Фото: УАФ

Накануне октябрьских матчей сборной Украины стало известно о травмах еще двух игроков национальной команды. Главный тренер Сергей Ребров уже вызвал в расположение "сине-желтых" других футболистов.

В национальной команде дебютирует еще один полузащитник, сообщил журналист Игорь Бурбас.

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Иван Калюжный после матча. Фото: instagram.com/kaliuzhnyi_vanya

Кто получил вызов в сборную Украины

Шанс впервые в карьере выйти на поле в составе национальной команды получил универсальный футболист "Александрии" Иван Калюжный. До этого 26-летний хавбек не вызывался на сборы "сине-желтых".

Контракт футболиста с одним из лидеров чемпионата Украины заканчивается летом 2025 года. В услугах Калюжного заинтересованы львовские "Карпаты", однако "Александрия" хочет сохранить игрока. Агентами Ивана Калюжного являются Роман Зозуля и Евгений Коноплянка.

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