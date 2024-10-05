Сборная Украины осталась без опорных полузащитников перед Лигой Наций

Влвдимир Бражко. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

У главного тренера сборной Украины Сергея Реброва большие проблемы перед матчами Лиги Наций в октябре. Эпидемия травм помешала собрать оптимальный состав.

По информации Телеграм-канала "Динамовец", травму получил опорный полузащитник "Динамо" Владимир Бражко.

Читайте также:

Владимир Бражко в матче против "Руха". Фото: "Динамо"

Сборная осталась без опорников

Источник сообщил, что Бражко отсутствовал на последней тренировке "Динамо". Под вопросом его участие в матче Украинской премьер-лиги против "Кривбасса".

По информации источника, участие Бражко в октябрьских матчах сборной Украины в Лиги наций против Грузии и Албании под большим вопросом.

Владимир Бражко на тренировке. Фото: "Динамо"

Ранее травму получил второй опорный полузащитник сборной Украины Тарас Степаненко. Если учесть, что не вызвали в сборную Сергея Сидорчука, то в команде больше не осталось игроков, котрорые могут сыграть с упором на оборонительные действия.

Также из-за травм сборная Украины осталась без Виктора Цыганкова, которого заменит Андрей Ярмоленко, Александра Зинченко, Руслана Малиновского и Виталия Миколенко.

Напомним, ранее проблемы в "Олимпиакосе" возникли у лидера сборной Украины Романа Яремчука.

В "Арсенале" рассказали, когда восстановится после травмы Александр Зинченко.