Збірна України залишилася без опорних півзахисників перед Лігою Націй

Бражко не допоможе збірній України в Лізі націй
Головний тренер збірної України Сергій Ребров має великі проблеми перед матчами Ліги націй у жовтні. Епідемія травм завадила зібрати оптимальний склад.
За інформацією Телеграм-каналу "Динамівець", травму отримав опорний півзахисник "Динамо" Володимир Бражко.
Збірна залишилася без опорників
Джерело повідомило, що Бражко був відсутній на останньому тренуванні "Динамо". Під питанням його участь у матчі Української прем'єр-ліги проти "Кривбасу".
За інформацією джерела, участь Бражка у жовтневих матчах збірної України до Ліги націй проти Грузії та Албанії під великим питанням.
Раніше травму зазнав другий опорний півзахисник збірної України Тарас Степаненко. Якщо врахувати, що не викликали до збірної Сергія Сидорчука, то в команді більше не залишилося гравців, які можуть зіграти з упором на оборонні дії.
Також через травми збірна України залишилася без Віктора Циганкова, якого замінить Андрій Ярмоленко, Олександра Зінченка, Руслана Малиновського та Віталія Миколенка.
Нагадаємо, раніше проблеми в "Олімпіакосі" виникли у лідера збірної України Романа Яремчука.
В "Арсеналі" розповіли, коли відновиться після травми Олександр Зінченко.
Читайте Новини.LIVE!