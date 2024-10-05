Збірна України залишилася без опорних півзахисників перед Лігою Націй

Володимир Бражко. Фото: instagram.com/vova.brazhko/

Головний тренер збірної України Сергій Ребров має великі проблеми перед матчами Ліги націй у жовтні. Епідемія травм завадила зібрати оптимальний склад.

За інформацією Телеграм-каналу "Динамівець", травму отримав опорний півзахисник "Динамо" Володимир Бражко.

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Збірна залишилася без опорників

Джерело повідомило, що Бражко був відсутній на останньому тренуванні "Динамо". Під питанням його участь у матчі Української прем'єр-ліги проти "Кривбасу".

За інформацією джерела, участь Бражка у жовтневих матчах збірної України до Ліги націй проти Грузії та Албанії під великим питанням.

Володимир Бражко на тренуванні. Фото: "Динамо"

Раніше травму зазнав другий опорний півзахисник збірної України Тарас Степаненко. Якщо врахувати, що не викликали до збірної Сергія Сидорчука, то в команді більше не залишилося гравців, які можуть зіграти з упором на оборонні дії.

Також через травми збірна України залишилася без Віктора Циганкова, якого замінить Андрій Ярмоленко, Олександра Зінченка, Руслана Малиновського та Віталія Миколенка.

Нагадаємо, раніше проблеми в "Олімпіакосі" виникли у лідера збірної України Романа Яремчука.

В "Арсеналі" розповіли, коли відновиться після травми Олександр Зінченко.