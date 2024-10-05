У Шумахера объяснили, когда спортсмен сможет восстановиться

Михаэль Шумахер после гонки. Фото: instagram.com/michaelschumacher/

Один из самых известных спортсменов в истории Формулы-1 Михаэль Шумахер впервые после выхода из комы предстал перед близкими друзьями. Это произошло на свадьбе дочери автогонщика Джины-Марии.

Однако один из друзей Шумахера заявил, что спортсмен уже никогда не сможет восстановить свои когнитивные функции, сообщает Express.

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Михаэль Шумахер получил тяжелую травму более десяти лет назад. На курорте в Альпах в 2013 году один из самых титулованных автогонщиков в истории Формулы-1 неудачно упал, спускаясь на лыжах со склона. Он был в коме до 2019 года, над восстановлением спортсмена работали лучшие специалисты мира.

Михаэль Шумахер во время выступлений. Фото: instagram.com/michaelschumacher/

Как себя чувствует Шумахер

Недавно Михаэль впервые за много лет посетил публичное мероприятие. Он побывал на свадьбе дочери, которая ждала этого момента несколько лет. На торжестве присутствовали более 100 гостей, которым пришлось временно сдать свои мобильные устройства на входе на виллу, которая расположена на Майорке.

Роджер Бенуа, известный журналист Формулы-1, имеющий тесные связи с семьей Шумахера, охарактеризовал состояние здоровья Михаэля как "безнадежный".

"На этот вопрос есть только один ответ, и это просто то, что дал его сын Мик в одном из своих редких интервью в 2022 году: "Я бы все отдал, чтобы поговорить с папой", — рассказал Бенуа.

Недавно так же стало известно, что Михаэль Шумахер скоро посетит и свадьбу своего сына Мика.

Напомним, Михаэль Шумахер не выступает уже более десяти лет, но до сих пор является одним из самых богатых спортсменов мира.

А действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен был оштрафован из-за курьезного случая.