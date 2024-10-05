У Шумахера пояснили, коли спортсмен зможе відновитись

Міхаель Шумахер після гонки. Фото: instagram.com/michaelschumacher/

Один із найвідоміших спортсменів в історії Формули-1 Міхаель Шумахер уперше після виходу з коми став перед близькими друзями. Це сталося на весіллі доньки автогонщика Джини-Марії.

Однак один із друзів Шумахера заявив, що спортсмен уже ніколи не зможе відновити свої когнітивні функції, повідомляє Express.

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Міхаель Шумахер отримав тяжку травму понад десять років тому. На курорті в Альпах у 2013 році один із найтитулованіших автогонщиків в історії Формули-1 невдало впав, спускаючись на лижах зі схилу. Він був у комі до 2019 року, над відновленням спортсмена працювали найкращі спеціалісти світу.

Міхаель Шумахер під час виступів. Фото: instagram.com/michaelschumacher/

Як почувається Шумахер

Нещодавно Міхаель уперше за багато років відвідав публічний захід. Він побував на весіллі доньки, яка чекала на цей момент декілька років. На урочистості були присутні понад 100 гостей, яким довелося тимчасово здати свої мобільні пристрої на вході на віллу, що на Майорці.

Роджер Бенуа, відомий журналіст Формули-1, який має тісні зв'язки із родиною Шумахера, охарактеризував стан здоров'я Міхаеля як "безнадійний".

"На це питання є лише одна відповідь, і це просто те, що дав його син Мік в одному зі своїх рідкісних інтерв'ю у 2022 році: "Я б усе віддав, щоб поговорити з татом", — розповів Бенуа.

Нещодавно стало відомо, що Міхаель Шумахер скоро відвідає і весілля свого сина Міка.

Нагадаємо, Міхаель Шумахер не виступає вже понад десять років, але досі є одним із найбагатших спортсменів світу.

А чинного чемпіона Формули-1 Макса Ферстаппена оштрафували через курйозний випадок.