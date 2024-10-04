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Шумахер вперше після виходу з коми з'явився на публіці на весіллі доньки

4 жовтня 2024 10:25
Сергій Романчук - Редактор
Шумахер уперше після коми відвідав публічний захід
Донька Міхаеля Шумахера із чоловіком. Фото: instagram.com/gina_schumacher/
Сергій Романчук - Редактор

Колишній чемпіон світу з кільцевих перегонів Міхаель Шумахер уперше за довгі роки відвідав публічний захід. Легендарний автогонщик Формули-1 видав заміж рідну доньку.

Шумахер святкував сімейну подію в оточенні великої кількості гостей, повідомляє Mirror.

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Тривала реабілітація після коми пішла на користь 55-річному Міхаелю Шумахеру. Семиразовий чемпіон світу з Формули-1 відвідав весілля своєї доньки Джини-Марії Шумахер, що відбулася на розкішній віллі, що розташована на Майорці.

Міхаель Шумахер
Міхаель Шумахер під час спортивної кар'єри. Фото: instagram.com/michaelschumacher/

Що відомо про здоров'я Шумахера

Відомий німецький спортсмен отримав тяжку черепно-мозкову травму на одному з гірськолижних курортів в Альпах у 2013 році. Міхаеля Шумахера ввели в кому, за його життя боролися найкращі лікарі світу. Дружина автоперегонника Корінна Шумахер придбала у президента мадридського футбольного клубу "Реал" Флорентіно Переса віллу, куди було переміщено Міхаеля.

Джина Шумахер
Джина Шумахер займається кінним спортом. Фото: instagram.com/gina_schumacher/

Подробиці лікування Шумахера ретельно приховуються, сім'я оберігає Міхаеля від сторонніх очей та уваги представників преси. Відомо, що у 2019 році спортсмен вийшов із коми, проте його когнітивні функції було порушено.

Після тривалої реабілітації Міхаель зміг відвідати весілля доньки на закритому заході. Туди було запрошено понад 100 гостей, але всім їм довелося тимчасово здати мобільні пристрої перед входом на віллу.

Відомо, що весілля минуло без неприємних інцидентів. Найближчим часом Міхаель Шумахер має намір відвідати одруження свого сина Міка.

Нагадаємо, Міхаель Шумахер залишається одним із найбагатших спортсменів в історії.

Чемпіоном Формули-1 минулого сезону достроково став Макс Ферстаппен.

спорт весілля перегони Формула-1 Міхаель Шумахер

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