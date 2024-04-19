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Коштовна колекція годинника Шумахера піде з молотка — серед лотів дуже рідкісні екземпляри

19 квітня 2024 20:01
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Коштовна колекція годинника Шумахера піде з молотка — серед лотів дуже рідкісні екземпляри
Семиразовий чемпіон Формули-1 Міхаель Шумахер. Фото: PlanetF1
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

У Женеві відбудеться аукціон, де серед лотів буде колекція годинника семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера. Це надзвичайно унікальні моделі на мільйони доларів.

Загальна вартість колекції оцінюється в 4,8 млн доларів, повідомив портал CNN.

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Годинник Audemars Piguet Royal Oak із білого золота. Фото: Christie's Images LTD

Які годинники підуть з молотка

Колекцію Шумахера виставлять у Нью-Йорку з 3 по 5 травня, коли відбудеться Гран-прі Маямі. Аукціонний будинок Christie's 13 травня проведе аукціон в Женеві.

Свою колекцію Шумахер збирав під час кар'єри у автоспорті. Зараз вони зберігаються в сім'ї, поки Міхаель прикутий до ліжка.

Колекція стане частиною традиційного аукціону рідкісного годинника Christie's, що складається з вінтажних та сучасних екземплярів високого калібру від таких брендів, як Audemars Piguet, FP Journe та Rolex.

Годинник Шумахера Audemars Piguet Royal Oak хоче продати до 280 тисяч доларів. Цей годинник колишній шеф "Феррарі" Жан Тод подарував Міхаелю на Різдво 2003 року.

Годинник Vagabondage 1 із платини також подарував Тод. На них символи, які мають сьомий чемпіонський титул, який Шумахер виграв для себе і "Феррарі".

Міхаель Шумахер
Платиновий годинник Шумахера FP Journe Vagabondage 1. Фото: Christie's Images LTD

Шумахер отримав черепно-мозкову травму після падіння під час катання на лижах у 2013 році. З того часу Міхаель не з'являється на публіці і займається терапією.

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Формула-1
автоспорт
годинник
Міхаель Шумахер

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