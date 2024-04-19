Драгоценная коллекция часов Шумахера уйдет с молотка — среди лотов очень редкие экземпляры
В Женеве состоится аукцион, где среди лотов будет коллекция часов семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера. Это очень уникальные модели на миллионы долларов.
Общая стоимость коллекции оценивается в 4,8 млн долларов, сообщил портал CNN.
Какие часы уйдут из молотка
Коллекцию Шумахера выставят в Нью-Йорке с 3 по 5 мая, когда состоится Гран-при Майами. Аукционный дом Christie's 13 мая в Женеве проведет аукцион.
Свою коллекцию Шумахер собирал во время карьеры в автоспорте. Сейчас они на хранении в семьи, пока Михаэль прикован к кровати.
Коллекция станет частью традиционного аукциона редких часов Christie's, состоящего из винтажных и современных экземпляров высокого калибра от таких брендов, как Audemars Piguet, F.P. Journe и Rolex.
Часы Шумахера Audemars Piguet Royal Oak хотят продать до 280 тысяч долларов. Эти часы бывший шеф "Феррари" Жан Тод подарил Михаэлю на рождество 2003 года.
Часы Vagabondage 1 из платины также подарил Тод. На них символы, представляющие седьмой чемпионский титул, который Шумахер выиграл для себя и "Феррари".
Шумахер получил черепно-мозговую травму после падения во время катания на лыжах в 2013 году. С тех пор Михаэль не появляется на публике и занимается терапией.
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