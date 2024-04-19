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Драгоценная коллекция часов Шумахера уйдет с молотка — среди лотов очень редкие экземпляры

19 апреля 2024 20:01
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Драгоценная коллекция часов Шумахера уйдет с молотка — среди лотов очень редкие экземпляры
Семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер. Фото: PlanetF1
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Женеве состоится аукцион, где среди лотов будет коллекция часов семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера. Это очень уникальные модели на миллионы долларов.

Общая стоимость коллекции оценивается в 4,8 млн долларов, сообщил портал CNN.

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Михаэль Шумахер
Часы Audemars Piguet Royal Oak из белого золота. Фото: Christie's Images LTD

Какие часы уйдут из молотка

Коллекцию Шумахера выставят в Нью-Йорке с 3 по 5 мая, когда состоится Гран-при Майами. Аукционный дом Christie's 13 мая в Женеве проведет аукцион.

Свою коллекцию Шумахер собирал во время карьеры в автоспорте. Сейчас они на хранении в семьи, пока Михаэль прикован к кровати.

Коллекция станет частью традиционного аукциона редких часов Christie's, состоящего из винтажных и современных экземпляров высокого калибра от таких брендов, как Audemars Piguet, F.P. Journe и Rolex.

Часы Шумахера Audemars Piguet Royal Oak хотят продать до 280 тысяч долларов. Эти часы бывший шеф "Феррари" Жан Тод подарил Михаэлю на рождество 2003 года.

Часы Vagabondage 1 из платины также подарил Тод. На них символы, представляющие седьмой чемпионский титул, который Шумахер выиграл для себя и "Феррари".

Михаэль Шумахер
Платиновые часы Шумахера F.P. Journe Vagabondage 1. Фото: 
Christie's Images LTD

Шумахер получил черепно-мозговую травму после падения во время катания на лыжах в 2013 году. С тех пор Михаэль не появляется на публике и занимается терапией.

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Формула-1
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часы
Михаэль Шумахер

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