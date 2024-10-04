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Шумахер впервые после выхода из комы показался на публике на свадьбе дочери

4 октября 2024 10:25
Сергей Романчук - Редактор
Шумахер впервые после комы побывал на публичном мероприятии
Дочь Михаэля Шумахера с мужем. Фото: instagram.com/gina_schumacher/
Сергей Романчук - Редактор

Бывший чемпион мира по кольцевым гонкам Михаэль Шумахер впервые за долгие годы посетил публичное мероприятие. Легендарный автогонщик Формулы-1 выдал замуж родную дочь. 

Шумахер праздновал семейное событие в окружении большого количества гостей, сообщает Mirror

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Длительная реабилитация после комы пошла на пользу 55-летнему Михаэлю Шумахеру. Семикратный чемпион мира по Формуле-1 посетил свадьбу своей дочери Джины-Марии Шумахер, которая состоялась на роскошной вилле, которая расположена на Майорке. 

Михаэль Шумахер
Михаэль Шумахер во время спортивной карьеры. Фото: instagram.com/michaelschumacher/

Что известно о здоровье Шумахера 

Известный немецкий спортсмен получил тяжелую черепно-мозговую травму на одном из горнолыжных курортов в Альпах в 2013 году. Михаэля Шумахера поместили в кому, за его жизнь боролись лучшие врачи мира. Супруга автогонщика Коринна Шумахер приобрела у президента мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Переса виллу, куда был перемещен Михаэль. 

Джина Шумахер
Джина Шумахер занимается конным спортом. Фото: instagram.com/gina_schumacher/

Подробности лечения Шумахера тщательно скрываются, семья оберегает Михаэля от посторонних глаз и внимания представителей прессы. Известно, что в 2019 году спортсмен вышел из комы, однако его когнитивные функции были нарушены.

После длительной реабилитации Михаэль смог посетить свадьбу дочери на закрытом мероприятии. Туда были приглашены более 100 человек, но всем им пришлось временно сдать мобильные устройства перед входом на виллу. 

Известно, что свадьба прошла без неприятных инцидентов. В ближайшее время Михаэль Шумахер намерен посетить бракосочетание своего сына Мика. 

Напомним, Михаэль Шумахер остается одним из самых богатых спортсменов в истории. 

Чемпионом Формулы-1 в прошлом сезоне досрочно стал Макс Ферстаппен

 

спорт свадьба гонки Формула-1 Михаэль Шумахер

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