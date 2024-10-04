Формула-1 оштрафувала Ферстаппена через курйозне порушення

Макс Ферстаппен після гонки. Фото: Reuters/Edgar Su

У турнірі з кільцевих автоперегонів сталася подія, яка на якийсь час затьмарила спортивні досягнення команд і пілотів. Чинний чемпіон світу Формули-1 Макс Ферстаппен постраждав від нових правил організаторів змагань.

Нідерландському спортсмену доведеться заплатити солідну суму через свій темперамент, повідомляє Racingnews365.

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Під час Гран-прі Сінгапуру-2024 чинний чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен не зумів фінішувати на першому місці. Переможцем став Ландо Норріс із команди "McLaren". На післяматчевій пресконференції нідерландський автоперегонник вилаявся щодо свого автомобіля. Це матиме для спортсмена серйозні наслідки.

Макс Ферстаппен за кермом боліда. Фото: Reuters/Edgar Su

Як покарають Ферстаппена

Колишній автоперегонник та триразовий переможець Гран-прі Джонні Герберт, який працює стюардом Формули-1, прокоментував курйозну ситуацію. Він підтвердив, що Максу Ферстаппену доведеться сплатити штраф.

"Деякі журналісти кажуть, що автоспорт намагається зробити з пілотів роботів. Це не так. Їх просто просять не лаятися, і я вважаю, що це правильно. Більшість гонщиків не лається. Макс просто виявив свій бунтарський характер, але не там і не на той час. Тепер він буде змушений заплатити", — заявив Герберт.

Нагадаємо, легендарний гонщик Міхаель Шумахер вперше з'явився на громадському заході з того часу, як вийшов із коми.

Нещодавно стало відомо, що Міхаель Шумахер досі є одним із найбагатших спортсменів світу.