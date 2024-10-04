Формула-1 оштрафовала Ферстаппена из-за курьезного нарушения

Макс Ферстаппен после гонки. Фото: Reuters/Edgar Su

В турнире по кольцевым автогонкам произошло событие, которое на время затмило спортивные достижения команд и пилотов. Действующий чемпион мира Формулы-1 Макс Ферстаппен пострадал от новых правил организаторов соревнований.

Нидерландскому спортсмену придется заплатить солидную сумму из-за своего темперамента, сообщает Racingnews365.

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Во время Гран-при Сингапура-2024 действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен не сумел финишировать на первом месте. Победителем стал Ландо Норрис из команды "McLaren". На послематчевой пресс-конференции нидерландский гонщик выругался в отношении своего автомобиля. Это будет иметь для спортсмена серьезные последствия.

Макс Ферстаппен за рулем болида. Фото: Reuters/Edgar Su

Как накажут Ферстаппена

Бывший гонщик и трехкратный победитель Гран-при Джонни Херберт, который работает стюардом Формулы-1, прокомментировал курьезную ситуацию. Он подтвердил, что Максу Ферстаппену придется заплатить штраф.

"Некоторые журналисты говорят, что автоспорт пытается сделать из пилотов роботов. Это не так. Их просто просят не ругаться, и я считаю, что это правильно. Большинство гонщиков не ругается. Макс просто проявил свой бунтарский характер, но не в том месте и не в то время. Теперь он будет вынужден заплатить", — заявил Херберт.

Напомним, легендарный гонщик Михаэль Шумахер впервые появился на общественном мероприятии с тех пор, как вышел из комы.

Недавно стало известно, что Михаэль Шумахер до сих пор является одним из самых богатых спортсменов мира.