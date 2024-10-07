Украина потеряла Ярмоленко и Лунина перед матчами Лиги Наций

Андрей Ярмоленко. Фото: УАФ

Сборная Украины по футболу продолжает страдать от эпидемии травм. Сергей Ребров не сможет рассчитывать в матчах Лиги Наций против Грузии и Чехии на Андрея Ярмоленко и Андрея Лунина.

Об этом сообщила Украинская ассоциация футбола.

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По информации УАФ, Андрей Лунин, который 5 октября сыграл в чемпионате за "Реал" против "Вильярреала" (2:0), заразился вирусной инфекцией и теперь не сможет помочь команде.

Также получил повреждение капитан команды Андрей Ярмоленко, которого ранее перевели из резервной заявки в основную вместо травмированного Виктора Цыганкова.

Вместо Лунина Ребров вызвал на матчи Лиги Наций Дмитрия Ризныка, а вместо Ярмоленко переведен из резервного списка Александр Назаренко.

Отметим, что Назаренко из "Полесья" впервые приглашен в национальную команду. Александр ранее стал сенсацией УПЛ, поскольку за восемь матчей в лиге забил семь голов и сделал четыре голевые передачи.

Напомним, за сборную Украины из-за повреждений также не смогут сыграть Владимир Бражко, Александр Пихаленок, Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Виталий Миколенко, Тарас Степаненко и Виктор Цыганков.

Ребров вызвал на матчи Лиги Наций дебютанта из "Александрии".