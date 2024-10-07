Судаков станет игроком одного из самых богатых английских клубов

Судаков может уже зимой присоединиться к английскому гранду
Полузащитник донецкого "Шахтера" в ближайшее время станет футболистом одного из английских клубов. Гранды европейского футбола продолжают интересоваться хавбеком сборной Украины.
Трансфер лидера "горняков" может состояться во время ближайшего трансферного окна, сообщает Daily Mail.
Руководство донецкого "Шахтера" может изменить мнение по поводу ситуации с интересом других клубов к Георгию Судакову. Еще недавно "горняки" отвергали предложения из Италии и Англии, поскольку хотели получить за своего воспитанника не менее 60 млн евро.
Однако трансферная стоимость Судакова продолжает снижаться. Это обусловлено неудачными поединками "Шахтера" и сборной Украины на международной арене. У "горняков" есть предложения по хавбеку, и клуб может решиться на трансфер.
Где будет играть Судаков
Главным претендентом на 21-летнего игрока является английский "Ньюкасл". Главный тренер команды Эдди Хау хочет вернуть "сорок" в Лигу чемпионов. После семи туров АПЛ "Ньюкасл" занимает только 7 место в турнирной таблице. Зимой клуб выйдет на трансферный рынок с целью усиления состава.
"Ньюкасл" готов предложить за Судакова 30 млн евро. От "Шахтера" зависит, начнутся ли между клубами переговоры о переходе полузащитника, который в нынешнем сезоне забил уже восемь голов и сделал три результативные передачи.
Напомним, полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко не сможет помочь национальной команде в матчах Лиги Наций.
Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна защитил футболистов донецкой команды, а также "Динамо" от критики после еврокубковых матчей.
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