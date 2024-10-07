Судаков станет игроком одного из самых богатых английских клубов

Георгий Судаков во время выхода на поле. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Полузащитник донецкого "Шахтера" в ближайшее время станет футболистом одного из английских клубов. Гранды европейского футбола продолжают интересоваться хавбеком сборной Украины.

Трансфер лидера "горняков" может состояться во время ближайшего трансферного окна, сообщает Daily Mail.

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Руководство донецкого "Шахтера" может изменить мнение по поводу ситуации с интересом других клубов к Георгию Судакову. Еще недавно "горняки" отвергали предложения из Италии и Англии, поскольку хотели получить за своего воспитанника не менее 60 млн евро.

Георгий Судаков празднует гол. Фото: пресс-служба клуба

Однако трансферная стоимость Судакова продолжает снижаться. Это обусловлено неудачными поединками "Шахтера" и сборной Украины на международной арене. У "горняков" есть предложения по хавбеку, и клуб может решиться на трансфер.

Где будет играть Судаков

Главным претендентом на 21-летнего игрока является английский "Ньюкасл". Главный тренер команды Эдди Хау хочет вернуть "сорок" в Лигу чемпионов. После семи туров АПЛ "Ньюкасл" занимает только 7 место в турнирной таблице. Зимой клуб выйдет на трансферный рынок с целью усиления состава.

Судаков во время матча. Фото: пресс-служба клуба

"Ньюкасл" готов предложить за Судакова 30 млн евро. От "Шахтера" зависит, начнутся ли между клубами переговоры о переходе полузащитника, который в нынешнем сезоне забил уже восемь голов и сделал три результативные передачи.

Напомним, полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко не сможет помочь национальной команде в матчах Лиги Наций.

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна защитил футболистов донецкой команды, а также "Динамо" от критики после еврокубковых матчей.