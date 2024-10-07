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Срна резко ответил на критику в адрес выступлений Шахтера и Динамо

7 октября 2024 14:31
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Срна неожиданно защитил Динамо от критики из-за провала в Лиге Европы
Дарио Срна во время матча "горняков". Фото: пресс-служба клуба
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" набрали на двоих один балл за четыре поединка в еврокубках. При этом украинские команды не сумели забить ни одного мяча.

Спортивный директор "горняков" Дарио Срна поддержал обе украинские команды в интервью журналисту Владимиру Зверову

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Дарио Срна признал, что "Шахтер" оказался в сложной ситуации после того, как "горняки" набрали один балл в двух матчах Лиги чемпионов. Бывший футболист сборной Хорватии признал, что в клубе рассчитывали совсем на другой результат. Однако "Шахтер" не видит катастрофы в том, что произошло. 

Шахтер Донецк
Игроки "Шахтера" выходят на поле. Фото: пресс-служба клуба

Срна поддержал "Динамо" и "Шахтер"

Спортивный директор "горняков" пообещал, что тренеры и футболисты команды сделают правильные выводы и смогут улучшить ситуацию. Игроки спокойно реагируют на критику и не снимают с себя ответственности за результаты. 

Помимо "Шахтера", Срна поддержал и "Динамо", которое тоже неудачно начало сезон. Дарио заверил, что поддерживает киевскую команду во всех еврокубковых матчах, поскольку от этого зависит международный рейтинг украинских клубов. 

"Не надо критиковать и говорить, что футболисты не стараются, не хотят, когда играют за сборную, за Шахтер, за "Динамо". Этим пацанам, этим футболистам тяжело. Поверьте мне, они всегда полностью выкладываются на поле", — заявил Срна. 

Напомним, полузащитник "Динамо" Андрей Ярмоленко получил травму, которая помешает ему сыграть за сборную Украины в Лиге Наций. 

Проблемы со здоровьем возникли и у другого хавбека "Динамо". Александр Пихаленок не сможет играть на протяжение трех недель. 

футбол ФК Шахтер Лига чемпионов Динамо Лига Европы Дарио Срна

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