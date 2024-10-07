Срна несподівано захистив Динамо від критики через провал у Лізі Європи

Срна різко відповів на критику на адресу виступів Шахтаря та Динамо
Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" набрали на двох один бал за чотири поєдинки в єврокубках. При цьому українські команди не змогли забити жодного м'яча.
Спортивний директор "гірників" Даріо Срна підтримав обидві українські команди в інтерв'ю журналісту Володимиру Звєрову.
Даріо Срна визнав, що "Шахтар" опинився у складній ситуації після того, як "гірники" набрали один бал у двох матчах Ліги чемпіонів. Колишній футболіст збірної Хорватії визнав, що у клубі розраховували зовсім на інший результат. Проте "Шахтар" не бачить катастрофи у тому, що сталося.
Срна підтримав "Динамо" та "Шахтар"
Спортивний директор "гірників" пообіцяв, що тренери та футболісти команди зроблять правильні висновки та зможуть покращити ситуацію. Гравці спокійно реагують на критику і не знімають із себе відповідальності за результати.
Крім "Шахтаря", Срна підтримав і "Динамо", яке теж невдало розпочало сезон. Даріо запевнив, що підтримує київську команду у всіх єврокубкових матчах, оскільки від цього залежить міжнародний рейтинг українських клубів.
"Не треба критикувати й говорити, що футболісти не намагаються, не хочуть, коли грають за збірну, за Шахтар, за "Динамо". Цим пацанам, цим футболістам важко. Повірте мені, вони завжди повністю викладаються на полі", — заявив Срна.
Нагадаємо, півзахисник "Динамо" Андрій Ярмоленко отримав травму, яка завадить йому зіграти за збірну України у Лізі Націй.
Проблеми зі здоров'ям виникли й в іншого хавбека "Динамо". Олександр Піхальонок не зможе грати протягом трьох тижнів.
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