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Срна різко відповів на критику на адресу виступів Шахтаря та Динамо

7 жовтня 2024 14:31
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор
Срна несподівано захистив Динамо від критики через провал у Лізі Європи
Дарійо Срна під час матчу "гірників". Фото: пресслужба клубу
Євген Клочко - Редактор
Євген Клочко
Редактор

Донецький "Шахтар" та київське "Динамо" набрали на двох один бал за чотири поєдинки в єврокубках. При цьому українські команди не змогли забити жодного м'яча.

Спортивний директор "гірників" Даріо Срна підтримав обидві українські команди в інтерв'ю журналісту Володимиру Звєрову.

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Даріо Срна визнав, що "Шахтар" опинився у складній ситуації після того, як "гірники" набрали один бал у двох матчах Ліги чемпіонів. Колишній футболіст збірної Хорватії визнав, що у клубі розраховували зовсім на інший результат. Проте "Шахтар" не бачить катастрофи у тому, що сталося.

Шахтар Донецьк
Гравці "Шахтаря" виходять на поле. Фото: пресслужба клубу

Срна підтримав "Динамо" та "Шахтар"

Спортивний директор "гірників" пообіцяв, що тренери та футболісти команди зроблять правильні висновки та зможуть покращити ситуацію. Гравці спокійно реагують на критику і не знімають із себе відповідальності за результати.

Крім "Шахтаря", Срна підтримав і "Динамо", яке теж невдало розпочало сезон. Даріо запевнив, що підтримує київську команду у всіх єврокубкових матчах, оскільки від цього залежить міжнародний рейтинг українських клубів.

"Не треба критикувати й говорити, що футболісти не намагаються, не хочуть, коли грають за збірну, за Шахтар, за "Динамо". Цим пацанам, цим футболістам важко. Повірте мені, вони завжди повністю викладаються на полі", — заявив Срна.

Нагадаємо, півзахисник "Динамо" Андрій Ярмоленко отримав травму, яка завадить йому зіграти за збірну України у Лізі Націй.

Проблеми зі здоров'ям виникли й в іншого хавбека "Динамо". Олександр Піхальонок не зможе грати протягом трьох тижнів.

футбол ФК Шахтар Ліга чемпіонів Динамо Ліга Європи Даріо Срна

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