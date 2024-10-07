Піхальонок отримав травму і повернеться на поле за три тижні

Олександр Піхальонок на тренуванні. Фото: пресслужба "Динамо"

Тренерський штаб київського "Динамо" найближчими тижнями не зможе розраховувати на кількох футболістів основного складу. Одним із них став півзахисник збірної України Олександр Піхальонок.

Футболіст пройшов медичне обстеження, після чого стали відомі терміни повернення на поле, повідомляє офіційний сайт "Динамо".

Читайте також:

Претенденти на чемпіонський титул української Прем'єр-ліги втратили одразу двох півзахисників через травми. До Володимира Бражка у лазареті "Динамо" приєднався й Олександр Піхальонок, який влітку перейшов у київський клуб із "Дніпра-1".

Олександр Піхальонок під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Коли Піхальонок видужає

Медичний штаб "Динамо" діагностував у 27-річного футболіста пошкодження камбалоподібного м'яза ноги. Термін реабілітації від такої травми становить три тижні.

Це означає, що Олександр Піхальонок не зіграє у жовтневих матчах збірної України у Лізі Націй. "Динамо" заплатило за гравця 2,5 млн євро. Нинішнього сезону Пихаленок зіграв 16 матчів, у яких забив 4 голи.

Нагадаємо, минулими вихідними "Динамо" здобуло складну перемогу над "Кривбасом" завдяки голам Рубчинського та Буяльського.

Напередодні поєдинку "Динамо" лаконічно привітало з днем народження одного із лідерів команди.