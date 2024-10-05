Динамо здивувало дивним привітанням Шапаренка з днем народження

Микола Шапаренко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Футболіст київського "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко відсвяткував свій 26 день народження. Півзахисник не мав вихідного з нагоди цієї урочистості.

"Динамо" привітало Шапаренка на своїй офіційній сторінці в Instagram.

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Вихованець маріупольського "Іллічівця" Микола Шапаренко виступає за київське "Динамо" із 2015 року. За цей час у кар'єрі футболіста були злети та падіння. Не всі тренери "біло-синіх" у нього вірили. Шапаренка пов'язували з грандами європейського футболу, він отримував серйозні травми, відновлювався та повертався до основного складу "Динамо".

Микола Шапаренко розвиває атаку "Динамо". Фото: пресслужба клубу

Сезон Шапаренко

Сезон 2024/2025 виходить для українського півзахисника неоднозначним, як і для всього "Динамо". Команда непогано стартувала, піднялася на перше місце у турнірній таблиці УПЛ та кваліфікувалася в основний етап Ліги Європи. Утім, у єврокубковому турнірі кияни не забили жодного гола за два матчі.

Трохи кращі справи у збірній України, яка програла два поєдинки Ліги Націй, але забила в них три м'ячі. Загалом Шапаренко провів у нинішньому сезоні вже 15 матчів, у яких забив 2 голи та зробив 6 результативних передач.

Клуб привітав Шапаренка. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

"Динамо" досить стримано привітало гравця із днем народження на своїй сторінці у соціальній мережі. Вболівальники підтримали київський клуб та гравця, хоча думки про успіхи Шапаренка цього сезону розділилися. Деякі фани дякують Миколі за гру та бажають успіхів, інші висловлюють претензії через нещодавню поразку від "Хоффенхайма" в Лізі Європи.

Нагадаємо, "Динамо" прийме у Києві "Шахтаря" у матчі 11 туру УПЛ. Вже відомі дати та час проведення поєдинку.

Колишній футболіст збірної України вважає, що "Динамо" зможе набрати очки у матчі з "Ромою" у Лізі Європи.