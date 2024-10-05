Динамо удивило странным поздравлением Шапаренко с днем рождения

Николай Шапаренко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко отпраздновал свой 26 день рождения. У полузащитника не было выходного по случаю этого торжества.

"Динамо" поздравило Шапаренко на своей официальной странице в Instagram.

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Воспитанник мариупольского "Ильичевца" Николай Шапаренко выступает за киевское "Динамо" с 2015 года. За это время в карьере футболиста были взлеты и падения. Не все тренеры "бело-синих" в него верили. Шапаренко связывали с грандами европейского футбола, он получал серьезные травмы, восстанавливался и возвращался в основной состав "Динамо".

Николай Шапаренко развивает атаку "Динамо". Фото: пресс-служба клуба

Сезон Шапаренко

Сезон 2024/2025 получается для украинского полузащитника неоднозначным, как и для всего "Динамо". Команда неплохо стартовала, поднялась на первое место в турнирной таблице УПЛ и квалифицировалась в основной этап Лиги Европы. Впрочем, в еврокубковом турнире киевляне не забили ни одного гола за два матча.

Чуть лучше обстоят дела в сборной Украины, которая проиграла два поединка Лиги Наций, но забила в них три мяча. В общей сложности Шапаренко провел в нынешнем сезоне уже 15 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

Клуб поздравил Шапаренко. Фото: instagram.com/fc_dynamo_kyiv/

"Динамо" достаточно сдержанно поздравило игрока с днем рождения на своей странице в социальной сети. Болельщики поддержали киевский клуб и игрока, хотя мнения об успехах Шапаренко в нынешнем сезоне разделились. Некоторые фаны благодарят Николая за игру и желают успехов, другие высказывают претензии из-за недавнего поражения от "Хоффенхайма" в Лиге Европы.

Напомним, "Динамо" примет в Киеве "Шахтера" в матче 11 тура УПЛ. Уже известны даты и время проведения поединка.

Бывший футболист сборной Украины считает, что "Динамо" сможет набрать очки в матче с "Ромой" в Лиге Европы.