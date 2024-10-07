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Дружина Забарного вражає своєю красою та формами — фото

7 жовтня 2024 08:09
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Дружина Іллі Забарного вразила спортивною фігурою у купальнику — фото
Ангеліна Забарна. Фото: instagram.com/angelinarr_
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Дружина футболіста англійського "Борнмута" та збірної України Іллі Забарного вражає своєю красою. При цьому дівчина також має дуже спортивну фігуру.

Всі свої переваги Ангеліна Забарна показала в Instagram.

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Попри любов до соціальних мереж та публікації фото з собою, Ангеліна поки є лише блогером-початківцем. На цю мить дівчина привернула увагу 15,7 тисячі підписників.

Ангеліна Забарна
Ангеліна Забарна показала стрункі ніжки. Фото: instagram.com/angelinarr_

Ангеліна Забарна стежить за своїм тілом

Дівчина залишається у формі завдяки тренуванням з танців, стретчингу, пілатесу, йозі, часто вона тренується з тенісу.

Ангеліна Забарна
Ангеліна Забарна відпочиває на курорті. Фото: instagram.com/angelinarr_

Очевидно, що дівчина має бажання тримати себе у формі. При цьому Ангеліна наголосила, що спорт став для неї необхідністю, а назвати себе фанатом спортзалу вона не може.

Ангеліна Забарна
Ангеліна Забарна на пляжі. Фото: instagram.com/angelinarr_

Поки дівчина тренується та розвивається, Ілля Забарний продовжує грати за "вишень" у кожному матчі Англійської прем'єр-ліги. Цього сезону захисник зіграв у семи матчах по 90+ хвилин.

Чинний контракт Забарного із "Борнмутом" діє до літа 2029 року. Статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює 22-річного футболіста у 32 млн євро.

Нагадаємо, раніше без спідньої білизни знялася на камеру колишня дівчина експартнера Забарного в "Динамо".

Дружина лідера збірної України Романа Яремчука раніше зняла одяг та показала своє спортивне тіло.

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