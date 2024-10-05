Дружина Романа Яремчука радує шанувальників відвертими фото у Instagram

Дружина лідера збірної України зняла одяг та показала своє спортивне тіло — фото
Дружина нападника грецького "Олімпіакоса" та збірної України Романа Яремчука любить представляти публіці свої образи. Іноді дівчина може привернути увагу відвертим вбранням.
У Instagram Христині Яремчук навіть довелося порадувати підписників своїм спортивним тілом.
Христину важко назвати активним користувачем Instagram, але простоїв контенту на сторінці не буває. Цікаво, що стежать за дівчиною 22,5 тисячі підписників.
Нові образи дружини Яремчука
На одному з фото дружина Романа з'явилася у купальнику. Виглядала дівчина у ньому ідеально, оскільки має підтягнуте тіло. Це свідчить про те, що Яремчук добре стежить за своєю фігурою.
Сам же Роман Яремчук зараз проходить найгірші етапи у своїй кар'єрі. Після провалів у "Бенфіці" та "Валенсії" він влітку поточного року перейшов до грецького "Олімпіакоса", де йому також відвели роль запасного футболіста.
У поточному сезоні у Яремчука лише один гол у шести матчах. При цьому його трансферна вартість впала до 3,5 млн євро.
Нагадаємо, раніше порадувала підписників яскрава дружина Віталія Буяльського.
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