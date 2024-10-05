Дружина Романа Яремчука радує шанувальників відвертими фото у Instagram

Дружина Романа Яремчука Христина. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Дружина нападника грецького "Олімпіакоса" та збірної України Романа Яремчука любить представляти публіці свої образи. Іноді дівчина може привернути увагу відвертим вбранням.

У Instagram Христині Яремчук навіть довелося порадувати підписників своїм спортивним тілом.

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Христину важко назвати активним користувачем Instagram, але простоїв контенту на сторінці не буває. Цікаво, що стежать за дівчиною 22,5 тисячі підписників.

Дружина Романа Яремчука Христина. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Нові образи дружини Яремчука

На одному з фото дружина Романа з'явилася у купальнику. Виглядала дівчина у ньому ідеально, оскільки має підтягнуте тіло. Це свідчить про те, що Яремчук добре стежить за своєю фігурою.

Дружина Романа Яремчука Христина. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Сам же Роман Яремчук зараз проходить найгірші етапи у своїй кар'єрі. Після провалів у "Бенфіці" та "Валенсії" він влітку поточного року перейшов до грецького "Олімпіакоса", де йому також відвели роль запасного футболіста.

У поточному сезоні у Яремчука лише один гол у шести матчах. При цьому його трансферна вартість впала до 3,5 млн євро.

Нагадаємо, раніше порадувала підписників яскрава дружина Віталія Буяльського.

Також колишня дівчина ексгравця "Динамо" опинилася без білизни на камеру.