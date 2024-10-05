Жена Романа Яремчука радует поклонников откровенными фото в Instagram

Жена лидера сборной Украины сняла одежду и показала свое спортивное тело — фото
Жена нападающего греческого "Олимпиакоса" и сборной Украины Романа Яремчука любит представлять публике свои образы. Иногда девушка может привлечь мужское внимание откровенным нарядом.
В Instagram Кристине Яремчук даже пришлось порадовать подписчиков своим спортивным телом.
Кристину с трудом можно назвать активным пользователем Instagram, но простоев контента на странице не бывает. Интересно, что следят за девушкой 22,5 тысячи подписчиков.
Новые образы жены Яремчука
На одном из фото жена Романа показалась в купальнике. Смотрелась девушка в нем идеально, поскольку имеет подтянутое тело. Это говорит о том, что Яремчук хорошо следит за своей фигурой.
Сам же Роман Яремчук сейчас проходит самые плохие этапы в своей карьере. После провалов в "Бенфике" и "Валенсии" он летом текущего года перешел в греческий "Олимпиакос", где ему также отвели роль запасного футболиста.
В текущем сезоне у Яремчука всего один гол в шести матчах. При этом его трансферная стоимость упала до 3,5 млн евро.
Напомним, ранее порадовала подписчиков ярким образом жена Виталия Буяльского.
Также бывшая девушка экс-игрока "Динамо" оказалась без белья на камеру.
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