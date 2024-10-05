Жена Романа Яремчука радует поклонников откровенными фото в Instagram

Жена Романа Яремчука Кристина. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Жена нападающего греческого "Олимпиакоса" и сборной Украины Романа Яремчука любит представлять публике свои образы. Иногда девушка может привлечь мужское внимание откровенным нарядом.

В Instagram Кристине Яремчук даже пришлось порадовать подписчиков своим спортивным телом.

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Кристину с трудом можно назвать активным пользователем Instagram, но простоев контента на странице не бывает. Интересно, что следят за девушкой 22,5 тысячи подписчиков.

Жена Романа Яремчука Кристина. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Новые образы жены Яремчука

На одном из фото жена Романа показалась в купальнике. Смотрелась девушка в нем идеально, поскольку имеет подтянутое тело. Это говорит о том, что Яремчук хорошо следит за своей фигурой.

Жена Романа Яремчука Кристина. Фото: instagram.com/ya_christinchik

Сам же Роман Яремчук сейчас проходит самые плохие этапы в своей карьере. После провалов в "Бенфике" и "Валенсии" он летом текущего года перешел в греческий "Олимпиакос", где ему также отвели роль запасного футболиста.

В текущем сезоне у Яремчука всего один гол в шести матчах. При этом его трансферная стоимость упала до 3,5 млн евро.

Напомним, ранее порадовала подписчиков ярким образом жена Виталия Буяльского.

Также бывшая девушка экс-игрока "Динамо" оказалась без белья на камеру.