Жена Ильи Забарного поразила спортивной фигурой в купальнике — фото

Ангелина Забарная. Фото: instagram.com/angelinarr_

Жена футболиста английского "Борнмута" и сборной Украины Ильи Забарного поражает своей красотой. При этом у девушки также очень спортивная фигура.

Все свои достоинства Ангелина Забарная показала в Instagram.

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Несмотря на любовь к социальным сетям и публикации фото с собой, Ангелина пока является лишь начинающим блогером. На текущий момент девушки привлекла внимание 15,7 тысячи подписчиков.

Ангелина Забарная показала стройные ножки. Фото: instagram.com/angelinarr_

Ангелина Забарная следит за своим телом

Девушка остается в форме благодаря тренировкам по танцам, стретчингу, пилатесу, йоге, часто она тренируется по теннису.

Ангелина Забарная отдыхает на курорте. Фото: instagram.com/angelinarr_

Очевидно, что у девушки есть желание держать себя в форме. При этом Ангелина отметила, что спорт стал для нее необходимостью, а назвать себя фанатом спортзала она не может.

Ангелина Забарная на пляже. Фото: instagram.com/angelinarr_

Пока девушка тренируется и развивается, Илья Забарный продолжает играть за "вишен" в каждом матче Английской премьер-лиги. В текущем сезоне защитник сыграл в семи матчах по 90+ минут.

Действующий контракт Забарного с "Борнмутом" действует до лета 2029 года. Статистический портал "Трансфермаркт" оценивает 22-летнего футболиста в 32 млн евро.

Напомним, ранее без нижнего белья снялась на камеру бывшая девушка экс-партнера Забарного в "Динамо".

Жена лидера сборной Украины Романа Яремчука ранее сняла одежду и показала свое спортивное тело.