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Пихаленок надолго выбыл из строя — когда новичок Динамо сможет играть

7 октября 2024 10:43
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор
Пихаленок получил травму и вернется на поле через три недели
Александр Пихаленок на тренировке. Фото: пресс-служба "Динамо"
Евгений Клочко - Редактор
Евгений Клочко
Редактор

Тренерский штаб киевского "Динамо" в ближайшие недели не сможет рассчитывать на нескольких футболистов основного состава. Одним из них стал полузащитник сборной Украины Александр Пихаленок.

Футболист прошел медицинское обследование, после чего стали известны сроки его возвращения на поле, сообщает официальный сайт "Динамо". 

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Претенденты на чемпионский титул украинской Премьер-лиги потеряли сразу двух полузащитников из-за травм. К Владимиру Бражко в лазарете "Динамо" присоединился и Александр Пихаленок, который летом перешел в киевский клуб из "Днепра-1". 

Александр Пихаленок
Александр Пихаленок во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Когда Пихаленок выздоровеет 

Медицинский штаб "Динамо" диагностировал у 27-летнего футболиста повреждение камбаловидной мышцы ноги. Срок реабилитации от такой травмы составляет три недели. 

Это означает, что Александр Пихаленок не сыграет в октябрьских матчах сборной Украины в Лиге Наций. "Динамо" заплатило за игрока 2,5 млн евро. В нынешнем сезоне Пихаленок сыграл 16 матчей, в которых забил 4 гола. 

Напомним, в минувшие выходные "Динамо" одержало сложную победу над "Кривбассом" благодаря голам Рубчинского и Буяльского. 

Накануне поединка "Динамо" лаконично поздравило с днем рождения одного из лидеров команды. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Динамо Александр Пихаленок

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