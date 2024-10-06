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Динамо с большим трудом обыграло Кривбасс — видео

6 октября 2024 20:56
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Динамо победило Кривбасс 2-1 в напряженном матче 9 тура УПЛ
Игроки "Динамо" Киев. Фото: "Динамо"
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

В Украинской премьер-лиге прошел девятый тур. В Киеве "Динамо" принимало криворожский "Кривбасс".

Киевляне победили со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Подопечные Александра Шовковского активно начали матч и открыли счет уже на 5-й минуте. После прострела Тимчика Рубчинский сначала пробил в защитника, а на добивании попал в ворота.

На 24-й минуте судья после просмотра ВАР назначил пенальти в ворота "Кривбасса" за игру рукой Кузика. С 11 метров забил Буяльский.

После второго гола "Динамо" начало играть хуже и позволило сопернику создавать моменты у своих ворот.

На второй добавленной к первому тайму минуте "Кривбасс" забил. После подачи с фланга Михавко срезал мяч в свои ворота.

Во втором тайме было много борьбы, а "Кривбасс" имел больше моментов. "Динамо" же ужасно сыграло, но удержало счет.

Победа позволила "Динамо" единолично возглавить турнирную таблицу.

"Динамо" — "Кривбасс" — 2:1

Голы: Рубчинский, 5, Буяльский, 25 (пен.) — Михавко, 45+2 (авт.)

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Овчаренко — Михайленко, Рубчинский (Андриевский, 79) — Ярмоленко (Кабаев, 62), Буяльский (Шапаренко, 62), Брагару (Волошин, 79) — Герреро (Ванат, 87).

"Кривбасс": Клищук — Бандейра (Понедельник, 46), Романчук, Драмбаев, Д. Кузык — Бизимана (Илич, 67), Вакулко — Задерака, Лунев (Аморозо, 31), Микитишин (По, 46, Каменский, 78) — Соса.

Предупреждения: Ярмоленко, Андриевский — По, Бизимана, Аморозо

Напомним, "Шахтер" в рамках девятого тура с покером Георгия Судакова обыграл ЛНЗ.

Ранее стали известны дата и время матча "Динамо" и "Шахтера" в УПЛ.

футбол Динамо УПЛ Юрий Вернидуб Кривбасс Александр Шовковский

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