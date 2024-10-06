Шахтер разгромил ЛНЗ 5-1, а Судаков оформил покер в матче УПЛ

Георгий Судаков. Фото: "Шахтер"

В девятом туре УПЛ "Шахтер" во Львове принимал черкасский ЛНЗ. Для дончан это был первый матч после потери очков с "Вересом" и разгромного поражения от "Аталанты" в Лиге чемпионов.

"Шахтер" разгромил соперника благодаря покеру Георгия Судакова, сообщил портал Новини.LIVE.

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Матч "Шахтера" против ЛНЗ стал бенефисом Судакова. Свой первый мяч Георгий забил на 13-й минуте, когда перед штрафной пробил под левую стойку ворот.

"Шахтер" удвоил преимущество на 26-й минуте. Судаков дал пас на Зубкова, который в касание нанес красивый удар — 2:0.

На 50-й минуте матча Бондаренко в центре штрафной отдал налево, где Судаков пробил точно в правый угол ворот. Спустя еще три минуты Георгий точно пробил под голкипера после прострела от Невертона.

Всего четыре минуты прошло после третьего гола и Судаков забил в четвертый раз. После отскока Георгий "расстрелял" ворота.

ЛНЗ смог забить гол престижа после пенальти, заработанного Молло в единоборстве с Азаровым. С 11-метров со второй попытки забил Ноникашвили.

Судаков оформил 12 покер в истории УПЛ. В последний раз это делал 26 февраля 2017 года Станислав Кулиш в ворота "Стали".

"Шахтер" — ЛНЗ — 5:1

Голы: Судаков, 13, 50, 53, 57, Зубков, 26 — Ноникашвили, 62 (пен.)

"Шахтер": Ризнык — Конопля, Бондарь, Матвиенко, Азаров — Бондаренко (Марлон, 68), Криськив (Назарина, 80), Судаков — Зубков (Педриньо да Силва, 73), Траоре (Эгиналду, 68), Кевин (Невертон, 46).

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Салиху, Муравский, Г. Пасич (Норенков, 79) — Яшари, Ноникашвили — Олейник (Наумец, 63), Молло (Бар, 63), Авагимян (Халайла, 63) — Момо.

Предупреждения: Конопля, Марлон — Момо

Напомним, ранее эксперт назвал реальную стоимость Судакова на трансферном рынке.

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич пока не собирается уходить в отставку.