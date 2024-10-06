Шахтар розгромив ЛНЗ 5-1, а Судаков оформив покер у матчі УПЛ

Георгій Судаков. Фото: "Шахтар"

У дев’ятому турі УПЛ "Шахтар" у Львові приймав черкаський ЛНЗ. Для донеччан це був перший матч після втрати очок з "Вересом" та розгромної поразки від "Аталанти" в Лізі чемпіонів.

"Шахтар" розгромив суперника завдяки покеру Георгія Судакова, повідомив портал Новини.LIVE.

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Матч "Шахтаря" проти ЛНЗ став бенефісом Судакова. Свій перший м’яч Георгій забив на 13-й хвилині, коли перед штрафним майданчиком пробив під ліву стійку воріт.

"Шахтар" подвоїв перевагу на 26-й хвилині. Судаков дав пас на Зубкова, який у дотик завдав красивого удару — 2:0.

На 50-й хвилині матчу Бондаренко в центрі штрафного майданчика віддав ліворуч, де Судаков пробив точно в правий кут воріт. Ще через три хвилини Георгій точно пробив під голкіпера після прострілу від Невертона.

Всього чотири хвилини пройшло після третього голу й Судаков забив учетверте. Після відскоку Георгій "розстріляв" ворота.

ЛНЗ зміг забити гол престижу після пенальті, яке заробив Молло у єдиноборстві з Азаровим. З 11-метрів з другої спроби забив Нонікашвілі.

Судаков оформив 12-й покер в історії УПЛ. Востаннє це робив 26 лютого 2017 року Станіслав Куліш у ворота "Сталі".

"Шахтар" — ЛНЗ — 5:1

Голи: Судаков, 13, 50, 53, 57, Зубков, 26 — Нонікашвілі, 62 (пен.)

"Шахтар": Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Бондаренко (Марлон, 68), Криськів (Назарина, 80), Судаков — Зубков (Педріньйо да Сілва, 73), Траоре (Егіналду, 68), Кевін (Невертон, 46).

ЛНЗ: Кучеренко — Путря, Саліху, Муравський, Г. Пасіч (Норенков, 79) — Яшарі, Нонікашвілі — Олійник (Наумець, 63), Молло (Бар, 63), Авагімян (Халайла, 63) — Момо.

Попередження: Конопля, Марлон — Момо

Нагадаємо, раніше експерт назвав реальну вартість Судакова на трансферному ринку.

Головний тренер "Шахтаря" Маріно Пушич поки не збирається йти у відставку.