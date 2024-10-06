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Динамо з великими труднощами обіграло Кривбас — відео

6 жовтня 2024 20:56
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Динамо перемогло Кривбас 2-1 у напруженому матчі 9 туру УПЛ
Гравці "Динамо" Київ. Фото: "Динамо"
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

В Українській прем’єр-лізі пройшов дев’ятий тур. У Києві "Динамо" приймало криворізький "Кривбас".

Кияни перемогли з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Підопічні Олександра Шовковського активно почали матч та відкрили рахунок вже на 5-й хвилині. Після прострілу Тимчика Рубчинський спершу пробив у захисника, а на добиванні поцілив у ворота.

На 24-й хвилині суддя після перегляду ВАР призначив пенальті у ворота "Кривбасу" за гру рукою Кузика. З 11 метрів забив Буяльський.

Після другого голу "Динамо" почало грати гірше та дозволило супернику створювати моменти біля своїх воріт.

На другій доданій до першого тайму хвилині "Кривбас" забив. Після подачі з флангу Михавко зрізав м’яч у свої ворота.

У другому таймі було багато боротьби, а "Кривбас" мав більше моментів. "Динамо" жахливо зіграло, але втримало рахунок.

Перемога дозволила "Динамо" одноосібно очолити турнірну таблицю.

"Динамо" — "Кривбас" - 2:1

Голи: Рубчинський, 5, Буяльський, 25 (пен.) — Михавко, 45+2 (авт.)

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко — Михайленко, Рубчинський (Андрієвський, 79) — Ярмоленко (Кабаєв, 62), Буяльський (Шапаренко, 62), Брагару (Волошин, 79) — Герреро (Ванат, 87).

"Кривбас": Кліщук — Бандейра (Понєдєльнік, 46), Романчук, Драмбаєв, Д. Кузик — Бізімана (Ілич, 67), Вакулко — Задерака, Луньов (Аморозо, 31), Микитишин (По, 46, Каменський, 78) — Соса.

Попередження: Ярмоленко, Андрієвський — По, Бізімана, Аморозо

Нагадаємо, "Шахтар" в рамках дев'ятого туру з покером Георгія Судакова обіграв ЛНЗ.

Раніше стали відомі дата та час матчу "Динамо" та "Шахтаря" в УПЛ.

футбол Динамо УПЛ Юрій Вернидуб Кривбасс Олександр Шовковський

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