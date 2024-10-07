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Судаков може вже взимку приєднатися до англійського гранду

7 жовтня 2024 16:31
Сергій Романчук - Редактор
Судаков стане гравцем одного з найбагатших англійських клубів
Георгій Судаков під час виходу на поле. Фото: пресслужба "Шахтаря"
Сергій Романчук - Редактор

Півзахисник донецького "Шахтаря" найближчим часом стане футболістом одного з англійських клубів. Гранди європейського футболу продовжують цікавитися хавбеком збірної України.

Трансфер лідера "гірників" може відбутися під час найближчого трансферного вікна, повідомляє Daily Mail.

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Керівництво донецького "Шахтаря" може змінити думку щодо ситуації з інтересом інших клубів до Георгія Судакова. Ще недавно "гірники" відкидали пропозиції з Італії та Англії, оскільки хотіли отримати за свого вихованця щонайменше 60 млн євро.

Георгій Судаков
Георгій Судаков святкує гол. Фото: пресслужба клубу

Однак трансферна вартість Судакова продовжує знижуватись. Це зумовлено невдалими поєдинками "Шахтаря" та збірної України на міжнародній арені. У "гірників" є пропозиції щодо хавбека, і клуб може зважитися на трансфер.

Де гратиме Судаков

Головним претендентом на 21-річного гравця є англійський "Ньюкасл". Головний тренер команди Едді Гау хоче повернути "сорок" до Ліги чемпіонів. Після семи турів АПЛ "Ньюкасл" посідає лише 7 місце у турнірній таблиці. Взимку клуб вийде на трансферний ринок із метою посилення складу.

Георгій Судаков
Судаків під час матчу. Фото: пресслужба клубу

"Ньюкасл" готовий запропонувати за Судакова 30 млн євро. Від "Шахтаря" залежить, чи розпочнуться між клубами переговори про перехід півзахисника, який цього сезону забив уже вісім голів і зробив три результативні передачі.

Нагадаємо, півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко не зможе допомогти національній команді у матчах Ліги Націй.

Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна захистив футболістів донецької команди, а також "Динамо" від критики після єврокубкових матчів.

спорт футбол ФК Шахтар Футбол трансфери Георгій Судаков

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