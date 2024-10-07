Судаков стане гравцем одного з найбагатших англійських клубів

Судаков може вже взимку приєднатися до англійського гранду
Півзахисник донецького "Шахтаря" найближчим часом стане футболістом одного з англійських клубів. Гранди європейського футболу продовжують цікавитися хавбеком збірної України.
Трансфер лідера "гірників" може відбутися під час найближчого трансферного вікна, повідомляє Daily Mail.
Керівництво донецького "Шахтаря" може змінити думку щодо ситуації з інтересом інших клубів до Георгія Судакова. Ще недавно "гірники" відкидали пропозиції з Італії та Англії, оскільки хотіли отримати за свого вихованця щонайменше 60 млн євро.
Однак трансферна вартість Судакова продовжує знижуватись. Це зумовлено невдалими поєдинками "Шахтаря" та збірної України на міжнародній арені. У "гірників" є пропозиції щодо хавбека, і клуб може зважитися на трансфер.
Де гратиме Судаков
Головним претендентом на 21-річного гравця є англійський "Ньюкасл". Головний тренер команди Едді Гау хоче повернути "сорок" до Ліги чемпіонів. Після семи турів АПЛ "Ньюкасл" посідає лише 7 місце у турнірній таблиці. Взимку клуб вийде на трансферний ринок із метою посилення складу.
"Ньюкасл" готовий запропонувати за Судакова 30 млн євро. Від "Шахтаря" залежить, чи розпочнуться між клубами переговори про перехід півзахисника, який цього сезону забив уже вісім голів і зробив три результативні передачі.
Нагадаємо, півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко не зможе допомогти національній команді у матчах Ліги Націй.
Спортивний директор "Шахтаря" Даріо Срна захистив футболістів донецької команди, а також "Динамо" від критики після єврокубкових матчів.
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