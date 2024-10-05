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В УАФ подтвердили, что Пихаленок и Бражко не сыграют за Украину

5 октября 2024 23:18
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор
Сборная Украины потеряла Бражко и Пихаленка из-за травм — их заменят
Александр Пихаленок. Фото: "Динамо"
Андрей Волков - Редактор
Андрей Волков
Редактор

Эпидемия травм продолжает выбивать футболистов сборной Украины из основного списка. Подтверждено выбывание еще двух футболистов.

О потере игроков сообщила Украинская ассоциация футбола.

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Сергей Ребров перед матчем сборной. Фото: УАФ

Травмировались два лидера "Динамо"

По информации от УАФ, в октябре в матчах Лиги Наций против Грузии и Чехии сборной Украины не помогут опорный полузащитник Владимир Бражко и центральный полузащитник Александр Пихаленок.

На замену Пихаленкe из резервного списка вызвали его партнера по "Динамо" Виталия Буяльского.

Виталий Буяльский
Виталий Буяльский вызван в сборную Украины. Фото: "Динамо"

Бражка в сборной Украины заменит опорный полузащитник "Александрии" Иван Калюжный.

В Матчах Лиги Наций из-за травм также не выступят Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Виталий Миколенко, Тарас Степаненко и Виктор Цыганков.

Сборная Украины 11 октября сыграет против Грузии, а 14-го с Чехией.

Напомним, ранее Микель Артета рассказал, когда в команду вернется Александр Зинченко.

Илья Забарный сыграл хороший матч в АПЛ, но его "Борнмут" проиграл "Лестеру".

футбол Сборная Украины по футболу Динамо Виталий Буяльский Александр Пихаленок

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