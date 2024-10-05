Сборная Украины потеряла Бражко и Пихаленка из-за травм — их заменят

В УАФ подтвердили, что Пихаленок и Бражко не сыграют за Украину
Эпидемия травм продолжает выбивать футболистов сборной Украины из основного списка. Подтверждено выбывание еще двух футболистов.
О потере игроков сообщила Украинская ассоциация футбола.
Травмировались два лидера "Динамо"
По информации от УАФ, в октябре в матчах Лиги Наций против Грузии и Чехии сборной Украины не помогут опорный полузащитник Владимир Бражко и центральный полузащитник Александр Пихаленок.
На замену Пихаленкe из резервного списка вызвали его партнера по "Динамо" Виталия Буяльского.
Бражка в сборной Украины заменит опорный полузащитник "Александрии" Иван Калюжный.
В Матчах Лиги Наций из-за травм также не выступят Александр Зинченко, Руслан Малиновский, Виталий Миколенко, Тарас Степаненко и Виктор Цыганков.
Сборная Украины 11 октября сыграет против Грузии, а 14-го с Чехией.
Напомним, ранее Микель Артета рассказал, когда в команду вернется Александр Зинченко.
Илья Забарный сыграл хороший матч в АПЛ, но его "Борнмут" проиграл "Лестеру".
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