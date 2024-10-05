Збірна України втратила Бражка і Піхальонка через травми — їх замінять

В УАФ підтвердили, що Піхальонок та Бражко не зіграють за Україну
Епідемія травм продовжує вибивати футболістів збірної України з основного списку. Наразі підтверджене вибування ще двох футболістів.
Про втрату гравців повідомила Українська асоціація футболу.
Травмувались два лідери "Динамо"
За інформацією від УАФ, у жовтні в матчах Ліги Націй проти Грузії та Чехії збірній Україні не допоможуть опорний півзахисник Володимир Бражко та центральний півзахисник Олександр Піхальонок.
На заміну Піхальонку з резервного списку викликали його партнера по "Динамо" Віталія Буяльського.
Бражка у збірній України замінить опорний півзахисник "Олександрії" Іван Калюжний.
У Матчах Ліги Націй через травми також не виступлять Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Віталій Миколенко, Тарас Степаненко та Віктор Циганков.
Збірна України 11 жовтня зіграє проти Грузії, а 14-го з Чехією.
Нагадаємо, раніше Мікель Артета розповів, коли в команду повернеться Олександр Зінченко.
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