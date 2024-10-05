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В УАФ підтвердили, що Піхальонок та Бражко не зіграють за Україну

5 жовтня 2024 23:18
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор
Збірна України втратила Бражка і Піхальонка через травми — їх замінять
Олександр Піхальонок. Фото: "Динамо"
Андрій Волков - Редактор
Андрій Волков
Редактор

Епідемія травм продовжує вибивати футболістів збірної України з основного списку. Наразі підтверджене вибування ще двох футболістів.

Про втрату гравців повідомила Українська асоціація футболу.

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Сергій Ребров перед матчем збірної. Фото: УАФ

Травмувались два лідери "Динамо"

За інформацією від УАФ, у жовтні в матчах Ліги Націй проти Грузії та Чехії збірній Україні не допоможуть опорний півзахисник Володимир Бражко та центральний півзахисник Олександр Піхальонок.

На заміну Піхальонку з резервного списку викликали його партнера по "Динамо" Віталія Буяльського.

Виталий Буяльский
Віталій Буяльський викликаний у збірну України. Фото: "Динамо"

Бражка у збірній України замінить опорний півзахисник "Олександрії" Іван Калюжний.

У Матчах Ліги Націй через травми також не виступлять Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Віталій Миколенко, Тарас Степаненко та Віктор Циганков.

Збірна України 11 жовтня зіграє проти Грузії, а 14-го з Чехією.

Нагадаємо, раніше Мікель Артета розповів, коли в команду повернеться Олександр Зінченко.

Ілля Забарний зіграв хороший матч в АПЛ, але його "Борнмут" програв "Лестеру".

футбол Збірна України з футболу Динамо Віталій Буяльський Олександр Піхальонок

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