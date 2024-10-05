Збірна України втратила Бражка і Піхальонка через травми — їх замінять

Олександр Піхальонок. Фото: "Динамо"

Епідемія травм продовжує вибивати футболістів збірної України з основного списку. Наразі підтверджене вибування ще двох футболістів.

Про втрату гравців повідомила Українська асоціація футболу.

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За інформацією від УАФ, у жовтні в матчах Ліги Націй проти Грузії та Чехії збірній Україні не допоможуть опорний півзахисник Володимир Бражко та центральний півзахисник Олександр Піхальонок.

На заміну Піхальонку з резервного списку викликали його партнера по "Динамо" Віталія Буяльського.

Віталій Буяльський викликаний у збірну України. Фото: "Динамо"

Бражка у збірній України замінить опорний півзахисник "Олександрії" Іван Калюжний.

У Матчах Ліги Націй через травми також не виступлять Олександр Зінченко, Руслан Маліновський, Віталій Миколенко, Тарас Степаненко та Віктор Циганков.

Збірна України 11 жовтня зіграє проти Грузії, а 14-го з Чехією.

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