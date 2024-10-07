Ярмоленко готується побити рекорд Шевченка у збірній України

Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: пресслужба клубу

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко готується перевершити досягнення Андрія Шевченка, яке ще нещодавно здавалося вічним. Вже у жовтневих матчах Ліги Націй капітан національної команди може встановити унікальний рекорд.

Ярмоленко потрібно забити три голи за збірну України, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Президент УАФ Андрій Шевченко є рекордсменом за кількістю голів за збірну України. На рахунку колишнього головного тренера національної команди 48 м'ячів. Однак один із чинних футболістів "синьо-жовтих" може перевершити досягнення Шевченка.

Андрій Ярмоленко працює із м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Ярмоленко готується побити рекорд

Капітан національної команди Андрій Ярмоленко зіграв уже 124 матчі за збірну України, тоді як в Андрія Шевченка залишилося 111 поєдинків. Досвідчений півзахисник "Динамо" записав на свій рахунок 46 голів. Йому не вистачає лише двох м'ячів, щоб зрівнятися з головним бомбардиром в історії збірної України.

Головний тренер національної команди Сергій Ребров спочатку не викликав Андрія Ярмоленка на жовтневі матчі Ліги Націй. Однак після травми кількох футболістів із заявки національної команди наставник перевів капітана із резервного до основного списку. Ярмоленко отримає шанс вийти на поле та забити гол.

Збірна України після двох турів Ліги Націй не набрала жодного очка. У третьому матчі підопічні Сергія Реброва зіграють 11 жовтня із Грузією. А вже 14 жовтня на "синьо-жовтих" чекає протистояння з Чехією.

Нагадаємо, новачок "Динамо" Олександр Піхальонок не зможе взяти участь у найближчих матчах збірної України через травму.

А президент УАФ Андрій Шевченко привітав збірну України з футзалу з історичним досягненням в історії національної команди.