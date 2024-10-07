Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Ярмоленко може побити рекорд Шевченка у збірній України arrow

Ярмоленко може побити рекорд Шевченка у збірній України

7 жовтня 2024 11:41
Сергій Романчук - Редактор
Ярмоленко готується побити рекорд Шевченка у збірній України
Андрій Ярмоленко на тренуванні. Фото: пресслужба клубу
Сергій Романчук - Редактор

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко готується перевершити досягнення Андрія Шевченка, яке ще нещодавно здавалося вічним. Вже у жовтневих матчах Ліги Націй капітан національної команди може встановити унікальний рекорд.

Ярмоленко потрібно забити три голи за збірну України, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Президент УАФ Андрій Шевченко є рекордсменом за кількістю голів за збірну України. На рахунку колишнього головного тренера національної команди 48 м'ячів. Однак один із чинних футболістів "синьо-жовтих" може перевершити досягнення Шевченка.

Андрій Ярмоленко
Андрій Ярмоленко працює із м'ячем. Фото: пресслужба "Динамо"

Ярмоленко готується побити рекорд

Капітан національної команди Андрій Ярмоленко зіграв уже 124 матчі за збірну України, тоді як в Андрія Шевченка залишилося 111 поєдинків. Досвідчений півзахисник "Динамо" записав на свій рахунок 46 голів. Йому не вистачає лише двох м'ячів, щоб зрівнятися з головним бомбардиром в історії збірної України.

Головний тренер національної команди Сергій Ребров спочатку не викликав Андрія Ярмоленка на жовтневі матчі Ліги Націй. Однак після травми кількох футболістів із заявки національної команди наставник перевів капітана із резервного до основного списку. Ярмоленко отримає шанс вийти на поле та забити гол.

Збірна України після двох турів Ліги Націй не набрала жодного очка. У третьому матчі підопічні Сергія Реброва зіграють 11 жовтня із Грузією. А вже 14 жовтня на "синьо-жовтих" чекає протистояння з Чехією.

Нагадаємо, новачок "Динамо" Олександр Піхальонок не зможе взяти участь у найближчих матчах збірної України через травму.

А президент УАФ Андрій Шевченко привітав збірну України з футзалу з історичним досягненням в історії національної команди.

спорт футбол Збірна України з футболу рекорд Динамо Андрій Ярмоленко

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:00 Ракетний удар по Дніпропетровщині — окупанти поцілили по підприємству

11:49 З Криму до Одеси — українські розвідники врятували родину офіцера

11:49 Шмигаль підтвердив зустріч зі словацьким прем'єром Фіцо

11:38 Депутата однієї з країн ЄС завербувала російська розвідка, — ЗМІ

11:32 Вночі Росія атакувала Україну ракетами та дронами — скільки цілей збила ППО

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

11:24 Переправили за кордон ексголову Конституційного Суду — викрито злочинну групу

11:21 На Сонці сталося 10 спалахів — прогноз магнітних бур на 7 жовтня

11:19 Керівники рад Одещини не публікують своїх розпоряджень — що приховує влада

11:15 Макрон закликав уникати подвійних стандартів щодо війн в Україні та Ізраїлі, — ЗМІ

11:13 Лунін та Ярмоленко не зіграють за збірну України — їх замінить сенсація УПЛ

12:00 Ракетний удар по Дніпропетровщині — окупанти поцілили по підприємству

11:49 З Криму до Одеси — українські розвідники врятували родину офіцера

11:49 Шмигаль підтвердив зустріч зі словацьким прем'єром Фіцо

11:38 Депутата однієї з країн ЄС завербувала російська розвідка, — ЗМІ

11:32 Вночі Росія атакувала Україну ракетами та дронами — скільки цілей збила ППО

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі - 80x80

Мости Києва у критичному стані — по яких не можна їздити взагалі

11:24 Переправили за кордон ексголову Конституційного Суду — викрито злочинну групу

11:21 На Сонці сталося 10 спалахів — прогноз магнітних бур на 7 жовтня

11:19 Керівники рад Одещини не публікують своїх розпоряджень — що приховує влада

11:15 Макрон закликав уникати подвійних стандартів щодо війн в Україні та Ізраїлі, — ЗМІ

11:13 Лунін та Ярмоленко не зіграють за збірну України — їх замінить сенсація УПЛ

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

06:30 В Україні знову зросли ціни на кукурудзу — скільки коштує тонна зерна у жовтні

05:50 В Україні зростають ціни на пальне — яка сьогодні вартість бензину на АЗС

3 жовтня 2024
Ексклюзив

18:49 Примусово затримали ТЦК — що потрібно знати одеситам

06:40 Ціни за 1 кг чормету у жовтні — скільки коштує брухт в Україні

2 жовтня 2024

20:43 Шанси і конкуренти Зеленського — що не так з інформацією про вибори в Україні

18:43 Знести чи залишити — що буде з пам'ятником Пушкіну в Одесі

Text

08:00 Загибель на фронті зятя Фаріон та жорсткі обстріли Сумщини — ефір Ранок.LIVE

Text

00:29 Голодні, обірвані та п'ють з калюж — штурмовик розповіла про полонених РФ

6 жовтня 2024
Text

15:23 Українські снайпери показали, як знищували штурмові загони росіян на Харківщині

5 жовтня 2024
Text

15:11 Гончаренко прокоментував корупційний скандал з головою Хмельницької МСЕК

Text

13:26 Збентежені та шоковані — як реагують українські зірки на скандал з P. Diddy

Text

12:42 Камалія розповіла, хто і чому відмовив її підписати контракт із ЗСУ

Text

00:05 Військовий відповів, до яких наслідків призведе масове СЗЧ на Донбасі

4 жовтня 2024
Text

21:30 Полковник ДПСУ поділився подробицями перебування у російському полоні — ексклюзив Вечір.LIVE

Text

18:45 Зменшення зарплат заднім числом суперечить Конституції, — нардеп

Text

17:50 Вибух російського дрона у Білорусі та нові правила мобілізації — ефір Вечір.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

24 вересня 2024

20:00 Три законні причини для відмови від повістки ТЦК

23 вересня 2024

19:59 У Києві охоронець ЖК попереджав мешканців про прихід ТЦК — що вирішив суд