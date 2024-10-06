Шевченко привітав збірну України з футзалу з історичною бронзою

Шевченко привітав збірну України з бронзовими медалями чемпіонату світу
За підсумками чемпіонату світу з футзалу, який пройшов у Ташкенті, збірна України посіла третє місце. У матчі за бронзу синьо-жовті здолали команду Франції (7:1).
Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко привітав збірну України з футзалу з першою в її історії медаллю чемпіонату світу.
Шевченко звернувся до гравців
Президент УАФ зателефонував збірній України з футзалу одразу після матчу з Францією.
Шевченко привітав гравців та тренерів з історичним успіхом та наголосив, що футзал буде для нього одним із важливих напрямків діяльності УАФ.
"Вітаю збірну України з футзалу з великим досягненням! Дякую гравцям, тренерському штабу, персоналу та всім, хто долучився до здобуття бронзових нагород чемпіонату світу. Це грандіозний успіх і результат нашої спільної роботи. У важкий для країни час ми продовжуємо показувати свою міць та незламність на найвищому рівні. Ще раз дякую всім причетним. Пишаємося! Слава Україні!" — сказав Шевченко.
Нагадаємо, раніше Україна у драматичному півфіналі чемпіонату світу програла Бразилії, яка стала переможцем турніру.
В чвертьфіналі збірна України розгромила команду Венесуели.
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