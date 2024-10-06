Шевченко привітав збірну України з футзалу з історичною бронзою

Збірна України з футзалу на п'єдесталі. Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

За підсумками чемпіонату світу з футзалу, який пройшов у Ташкенті, збірна України посіла третє місце. У матчі за бронзу синьо-жовті здолали команду Франції (7:1).

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко привітав збірну України з футзалу з першою в її історії медаллю чемпіонату світу.

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Андрій Шевченко. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Шевченко звернувся до гравців

Президент УАФ зателефонував збірній України з футзалу одразу після матчу з Францією.

Шевченко привітав гравців та тренерів з історичним успіхом та наголосив, що футзал буде для нього одним із важливих напрямків діяльності УАФ.

"Вітаю збірну України з футзалу з великим досягненням! Дякую гравцям, тренерському штабу, персоналу та всім, хто долучився до здобуття бронзових нагород чемпіонату світу. Це грандіозний успіх і результат нашої спільної роботи. У важкий для країни час ми продовжуємо показувати свою міць та незламність на найвищому рівні. Ще раз дякую всім причетним. Пишаємося! Слава Україні!" — сказав Шевченко.

Нагадаємо, раніше Україна у драматичному півфіналі чемпіонату світу програла Бразилії, яка стала переможцем турніру.

В чвертьфіналі збірна України розгромила команду Венесуели.