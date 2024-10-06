Україна розгромила Францію 7:1 у матчі за бронзу ЧС-2024 з футзалу

Українці святкують перший гол в матчі. Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

В Ташкенті, Узбекистан, на чемпіонаті світу з футзалу відбувся матч за третє місце. У цій грі зустрілися команди України та Франції.

Збірна України перемогла з рахунком 7:1, повідомив портал Новини.LIVE.

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Збірна України перед матчем з Францією. Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Матч Україна — Франція за бронзу ЧС-2024

Французи добре почали матч, але з їх ударами справився Сухов. Натомість Україна відкрила рахунок. Після серії помилок обох команд синьо-жовті вибігли втрьох в атаку на одного захисника. Вирішальний удар завдав Чернявський.

До великої перерви гра була рівною, але моменти французів можна назвати небезпечнішими, оскільки суперник часто влучав у отвір воріт.

Матч України проти Франції. Фото: facebook.com/UKRAINEFUTSAL

На початку другого тайму знову активніше грали французи, а забили українці. Після подачі з правого флангу Зварич забив головою.

Українці відчули кров у суперника після голу, але пропустили на контратаці. Після цього синьо-жовті три хвилини відходили та дозволили супернику створювати моменти.

Коли ж Україна почала знову створювати моменти у воріт суперника, то забила. Жук відтіснив корпусом суперника та точно пробив з розвороту в дальній кут воріт.

Трішки більше ніж через хвилину Жук зіграв на добиванні після того, як воротар відбив на нього м’яч після удару Мельника.

Після пропущеного голу Франція пішла у ва-банк та випустила польового гравця замість воротаря. Тому Абакшин три виноси зі своєї половини поля перетворив у голи.

Після рахунку 1:7 французи змирились з поразкою та повернули на поле голкіпера.

Україна — Франція — 7:1

Україна: Сухов, Ципун, Савенко — Семенченко, Абакшин, Зварич, Корсун – Швед, Мельник, Чернявський, Микитюк, Фаренюк — Жук.

Франція: Гаррос — Гіріо, Мохаммед, Мухудін, Саадауї - Менендез, Бендалі, Мамаду Туре, Рамірес – Чепчет, Бельхадж.

Нагадаємо, відомий український гравець у футзал загинув у ДТП.

Раніше в збірній України заявили, що їх мета — це медаль чемпіонату світу.