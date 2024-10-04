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Відомий український гравець у футзал загинув у ДТП — подробиці

4 жовтня 2024 12:44
Сергій Романчук - Редактор
Колишній гравець збірної України з футзалу Дмитро Ситник загинув у ДТП
Дмитро Ситник (ліворуч) під час матчу. Фото: Facebook
Сергій Романчук - Редактор

Колишній футболіст юнацької збірної України з футзалу Дмитро Ситник став жертвою автомобільної аварії. Його збив автомобіль, що рухався з перевищенням швидкості.

Лікарі декілька днів боролися за життя спортсмена, повідомляє у Facebook пресслужба мініфутбольного клубу "Кардинал-Рівне".

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Дмитро Ситник став жертвою ДТП 22 вересня. Подробиці інциденту не повідомляються. Відомо лише те, що 32-річного спортсмена було збито автомобілем.

Дмитро Ситник
Дмитро Ситник на майданчику. Фото: facebook

Понад тиждень Дмитро Ситник провів у лікарні, де медики намагалися врятувати життя спортсмену. Проте серце вихованця рівненського футзалу зупинилося у четвер, 3 жовтня.

Чим відомий Дмитро Ситник

Футзаліст вважався перспективним спортсменом та отримував виклики до юнацьких та молодіжних збірних України. Він є вихованцем ДЮСШ №4 міста Рівного.

Ситник виступав на різних рівнях у чемпіонатах України. У рамках сезону 2024/2025 спортсмен виступав на аматорському рівні за ПК "Верес".

Нагадаємо, футзаліст збірної України Ігор Корсун назвав мету національної команди на чемпіонаті світу, який проходить у Ташкенті.

Збірна України дійшла до півфіналу ЧС-2024, де у напруженій боротьбі поступилася титулованим бразильцям із рахунком 2:3.

ДТП спорт Рівне аварія Футзал

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