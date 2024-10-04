Бывший игрок сборной Украины по футзалу Дмитрий Сытник погиб в ДТП

Известный украинский игрок в футзал погиб в ДТП — подробности
Бывший футболист юношеской сборной Украины по футзалу Дмитрий Сытник стал жертвой автомобильной аварии. Его сбил автомобиль, который двигался с превышением скорости.
Врачи несколько дней боролись за жизнь спортсмена, сообщает в Facebook пресс-служба мини-футбольного клуба "Кардинал-Ровно".
Дмитрий Сытник стал жертвой ДТП 22 сентября. Подробности инцидента не сообщаются. Известно только то, что 32-летний спортсмен был сбит автомобилем.
Больше недели Дмитрий Сытник провел в больнице, где медики пытались спасти жизнь спортсмену. Однако сердце воспитанника ровенского футзала остановилось в четверг, 3 октября.
Чем известен Дмитрий Сытник
Футзалист считался перспективным спортсменом и получал вызовы в юношеские и молодежные сборные Украины. Он является воспитанником ДЮСШ №4 города Ровно.
Сытник выступал на разных уровнях в чемпионатах Украины. В рамках сезона 2024/2025 спортсмен выступал на любительском уровне за НК "Верес".
Напомним, футзалист сборной Украины Игорь Корсун назвал цель национальной команды на чемпионате мира, который проходит в Ташкенте.
Сборная Украины дошла до полуфинала ЧМ-2024, где в напряженной борьбе уступила титулованным бразильцам со счетом 2:3.
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