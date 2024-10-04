Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Известный украинский игрок в футзал погиб в ДТП — подробности arrow

Известный украинский игрок в футзал погиб в ДТП — подробности

4 октября 2024 12:44
Сергей Романчук - Редактор
Бывший игрок сборной Украины по футзалу Дмитрий Сытник погиб в ДТП
Дмитрий Сытник (слева) во время матча. Фото: Facebook
Сергей Романчук - Редактор

Бывший футболист юношеской сборной Украины по футзалу Дмитрий Сытник стал жертвой автомобильной аварии. Его сбил автомобиль, который двигался с превышением скорости.

Врачи несколько дней боролись за жизнь спортсмена, сообщает в Facebook пресс-служба мини-футбольного клуба "Кардинал-Ровно". 

Читайте также:

Дмитрий Сытник стал жертвой ДТП 22 сентября. Подробности инцидента не сообщаются. Известно только то, что 32-летний спортсмен был сбит автомобилем.

Дмитрий Сытник
Дмитрий Сытник на площадке. Фото: facebook

Больше недели Дмитрий Сытник провел в больнице, где медики пытались спасти жизнь спортсмену. Однако сердце воспитанника ровенского футзала остановилось в четверг, 3 октября.

Чем известен Дмитрий Сытник 

Футзалист считался перспективным спортсменом и получал вызовы в юношеские и молодежные сборные Украины. Он является воспитанником ДЮСШ №4 города Ровно.

Сытник выступал на разных уровнях в чемпионатах Украины. В рамках сезона 2024/2025 спортсмен выступал на любительском уровне за НК "Верес". 

Напомним, футзалист сборной Украины Игорь Корсун назвал цель национальной команды на чемпионате мира, который проходит в Ташкенте. 

Сборная Украины дошла до полуфинала ЧМ-2024, где в напряженной борьбе уступила титулованным бразильцам со счетом 2:3. 

ДТП спорт Ровно авария Футзал

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

12:55 На Хмельнитчине у главы МСЭК нашли дома 6 млн долларов наличными — детали

12:46 В Одессе люди в военной форме жестко задержали парня — подробности

12:44 Известный украинский игрок в футзал погиб в ДТП — подробности

12:43 Новая почта отменила плату за популярную услугу — детали

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

12:42 Хасиды в Умани оставляют после себя груды мусора — репортаж Новини.LIVE

12:41 Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

12:28 Заработали более 40 млн грн — СБУ разоблачила масштабную схему на уклонистах

12:22 Рош ха-Шана в Умани — что происходит в зоне паломничества сегодня

12:17 Планируйте маршруты заранее — в Одессе закрыли проезд по улице Степной

12:55 На Хмельнитчине у главы МСЭК нашли дома 6 млн долларов наличными — детали

12:46 В Одессе люди в военной форме жестко задержали парня — подробности

12:44 Известный украинский игрок в футзал погиб в ДТП — подробности

12:43 Новая почта отменила плату за популярную услугу — детали

12:42 Хасиды в Умани оставляют после себя груды мусора — репортаж Новини.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

12:41 Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

12:28 Заработали более 40 млн грн — СБУ разоблачила масштабную схему на уклонистах

12:22 Рош ха-Шана в Умани — что происходит в зоне паломничества сегодня

12:17 Планируйте маршруты заранее — в Одессе закрыли проезд по улице Степной

12:15 Решение об экономическом бронировании уже принято — нардеп

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

3 октября 2024
Эксклюзив

18:49 Принудительно задержали ТЦК — что нужно знать одесситам

2 октября 2024

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

Text

13:00 Мобилизация в Украине и блокирование вступления в ЕС — эфир День.LIVE

Text

11:10 Круглосуточные "мясные штурмы" — военный описал ситуацию под Купянском

Text

08:00 Ситуация на фронте и визит Марка Рютте в Украину — эфир Ранок.LIVE

3 октября 2024
Text

21:30 Визит нового генсека НАТО в Киев, — эфир Остаповець_LIVE

Text

17:50 Скандал с Зеленским в Польше и выход ВСУ из Угледара — эфир Вечір.LIVE

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Text

08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября