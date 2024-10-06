Украина разгромила Францию 7:1 в матче за бронзу ЧМ-2024 по футзалу

Украина разгромила Францию и впервые выиграла бронзу чемпионата мира по футзалу
В Ташкенте, Узбекистан, на чемпионате мира по футзалу прошел матч за третье место. В этой игре встретились команды Украины и Франции.
Сборная Украины одержала победу со счетом 7:1, сообщил портал Новини.LIVE.
Матч Украина — Франция за бронзу ЧМ-2024
Французы хорошо начали матч, но с их ударами справился Сухов. Украина же открыла счет. После серии ошибок обеих команд сине-желтые выбежали втроем в атаку на одного защитника. Решающий удар нанес Чернявский.
До большого перерыва игра была равной, но моменты французов можно назвать более опасными, поскольку соперник часто попадал в створ ворот.
В начале второго тайма снова активнее играли французы, а забили украинцы. После подачи с правого фланга Зварыч забил головой.
Украинцы ощутили кровь у соперника после гола, но пропустили на контратаке. После этого сине-желтые три минуты отходили и позволили сопернику создавать моменты.
Когда Украина начала снова создавать моменты у ворот соперника, то забила. Жук оттеснил корпусом соперника и точно пробил с разворота в дальний угол ворот.
Чуть больше чем через минуту Жук сыграл на добивании после того, как вратарь отбил на него мяч после удара Мельника.
После пропущенного гола Франция пошла в ва-банк и выпустила полевого игрока вместо вратаря. Поэтому Абакшин три выноса из своей половины поля превратил в голы.
После счёта 1:7 французы смирились с поражением и вернули на поле голкипера.
Украина — Франция — 7:1
Украина: Сухов, Цыпун, Савенко — Семенченко, Абакшин, Зварыч, Корсун — Швед, Мельник, Чернявский, Микитюк, Фаренюк — Жук.
Франция: Гаррос — Гирио, Мохаммед, Мухудин, Саадауи — Менендез, Бендали, Мамаду Туре, Рамирес — Чепчет, Бельхадж.
Напомним, известный украинский игрок в футзал погиб в ДТП.
Ранее в сборной Украины заявили, что их цель – это медаль чемпионата мира.
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